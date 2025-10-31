حضور پررنگ هلدینگ صنعت و معدن غدیر در نمایشگاه بینالمللی فولاد کیش
هلدینگ صنعت و معدن غدیر در بیست و هفتمین نمایشگاه بینالمللی فولاد ایران در کیش با بسیاری از زیرمجموعههای خود شرکت کرده و آخرین دستاوردهای خود در حوزه معدنی و صنعتی را به نمایش گذاشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هلدینگ صنعت و معدن غدیر (وکغدیر) از زیرمجموعههای گروه سرمایهگذاری غدیر به همراه زیرمجموعههای در حوزههای صنعتی، معدنی و مالی متعدد خود، از مجموعههای فعال کشور در حوزه آهنی و فولادی محسوب میشود. این مجموعه به همراه بخشی از این زیرمجموعههای تابعه در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی فولاد کیش حضور یافت.
در این نمایشگاه هلدینگ صنعت و معدن غدیر با محوریت مجموعههایی چون شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان و مجموعه غدیر نیریز و مجموعه گهرزمین و… حضور یافته و رویدادهایی چون جشن یکسالگی گندلهسازی بهاباد با حضور مدیران مجموعههای زنجیره تولید آهن و فولاد در غرفه شرکت غدیر ایرانیان برگزار شد.
حضور مدیران و صاحبنظران حوزه تولید معدنی و صنعتی آهن و فولاد و بحث و تبادل نظر درباره آخرین دستاوردها و رکوردهای تولیدی و آسیبشناسی موانع رشد این صنعت در غرفههای شرکتهای تابعه هلدینگ صنعت و معدن غدیر، از اتفاقات مهم این نمایشگاه بود.
در این رویداد مدیران شرکتهایی چون شرکت اکتشاف معادن و صنایع غدیر، حفاری کانی کاوش آرتا غدیر، فولاد شاهرود، شرکت صنعتی و معدنی گهرزمین، شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان، مجتمع فولاد نیریز غدیر و…، گزارشهایی را در رابطه با آخرین اقدامات توسعهای این مجموعه تامینکننده زنجیره تولید آهن و فولاد کشور از اکتشاف و حفاری تا تولید محصولات و فرآوردههای نهایی شمشی و آلیاژی ارائه دادند.
گزارش عملکرد افزایش ظرفیت گندلهسازی کشور به چهار میلیون تن با تحقق فرآیند توسعه گندلهسازی بهاباد، انعقاد تفاهمنامه نیریز غدیر با دانشگاه شیراز در رابطه با پروژه طراحی فرآیند تولید آب از هوای خروجی برجهای خنک کننده، و اطلاعرسانی از افزایش فروش قابل ملاحظه برخی واحدها تا ۱۲۰ درصد و جابهجا شدن رکوردهای تولید در واحد غدیر ایرانیان، و همچنین تولد چندین واحد کارخانه کنستانتره محصولات معدنی در آینده نزدیک در پی توسعه طرحهای اکتشافی و حفاری و افزایش قراردادهای حفاری، تنها بخشی از گزارشهایی بود که در این دوره از نمایشگاه بینالمللی فولاد ارائه شد.
مدیران و مسئولان متخصص این مجموعه در بیست و هفتمین نمایشگاه فولاد در جزیره کیش همچنین چالشهای مسیر زنجیره تولید از مرحله اکتشاف و حفاری و تولید کنستانتره و آهن اسنفجی تا انواع محصولات آلیاژی را در کشور معرفی و راهکارهای توسعه این صنعت مانند تسهیل فرآیند گردش ارز و صادرات و همچنین ضرورت تسهیل امور اداری و اخذ مجوزات از دستگاههای ذیربط و.. را نیز تبیین کرده و برای کل صنعت آهن و فولاد کشور در حوزه صنعتی و معدنی پیشنهاداتی را ارائه کردند.