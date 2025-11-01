علیرضا رفیعی‌پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که «آیا شیر دام‌های مبتلا به تب برفکی به بازار عرضه می‌شود؟» گفت: این ویروس بلافاصله به ناحیه پستان دام سرایت کرده و آن ناحیه را دچار زخم می‌کند. در چنین شرایطی، شیر دام‌های مبتلا به این بیماری به دلیل زخم و داروهای آنتی‌بیوتیکی که برای زخم استفاده می‌شود نه مصرف انسانی و نه قابلیت استفاده برای گوساله آن دام را دارد. بنابراین برای گوساله آن باید از شیر خشک استفاده کنند.

چه زمانی شیر دام بیمار برای مصرف‌کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد زمان استفاده از شیر دام‌های بیمار، گفت: زمانی که دام‌های بیمار بهبودی پیدا کنند از شیر آن دام استفاده خواهیم کرد.

رفیعی‌پور ادامه داد: بهبودی این بیماری با رفع علائم آن است. زمانی که زخم‌های دام بهبودی پیدا کرد و دام دردی نداشت و در آزمایش شیر آن مشخص شد که در آن میکروب و عفونتی نیست به این معنی است که دام شرایط عبور از بیماری را تجربه کرده و می‌تواند شیر آن دام در اختیار گوساله و مصرف‌کننده قرار گیرد.

آزمایش روزانه شیر تولیدی دامداری‌ها توسط دامپزشکی

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در مورد نحوه سنجش سلامت شیر، گفت: شیر همه دام‌ها از نظر سلامت مورد آزمایش قرار می‌گیرد. زمانی که شیر دام دوشیده می‌شود به محض ورود شیر به تانکر سرد، نمونه‌برداری قبل و بعد تانکر انجام می‌شود.

به گفته رفیعی‌پور، آزمایش بعدی شیر در مرکز جمع‌آوری شیر یا کارخانه است. این در حالی است که حتی در دامداری‌هایی که این بیماری گزارش نشده نیز شیر آزمایش می‌شود زیرا یکی از الزامات بهداشتی دامپزشکی است که روزانه شیر تولیدی دامداران، مورد آزمایش کنترل کیفی قرار گیرد.

دوز یادآور تب برفکی برای دام‌ها ۲۱ روز بعد است

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که «تلفات بیماری تب برفکی در دام‌های واکسن‌زده نیز دیده می‌شود یا خیر؟» گفت: واکسن برای دام‌ها اثرات مطلوبی دارد. زمانی که واکسن برای دامی که دوره کمون بیماری هم دارد، تزریق می‌شود باز بیماری در شرایط خفیف‌تری نسبت به حالت عادی بروز می‌کند.

رفیعی‌پور خاطرنشان کرد: دام‌هایی که به دلیل بیماری تب برفکی تلف شدند، دام‌هایی بودند که واکسن دریافت نکرده بودند و ویروس توانسته روی دام تاثیر بگذارد و دام دچار شوک و تلف شده است؛ ولی دام‌هایی که واکسن خورده‌اند ۲۱ روز بعد حتما راپل را دریافت می‌کنند. بنابراین، به میزان ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسنی که وارد شده، برای دام‌هایی که استفاده شده، بلافاصله راپل هم در ۲۱ روز بعد زده شده است.

