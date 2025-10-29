عضو هیات مدیره بانک کشاورزی:
حوزه ارزی، مکمل راهبردی سبد خدمات بانک کشاورزی است
عضو هیأتمدیره بانک کشاورزی با تأکید بر نقش راهبردی واحد ارزی و بینالملل در رشد و پایداری عملکرد بانک گفت: شبکه ارزی با توسعه سبدخدمات، افزایش سهم بازار و تقویت درآمدهای غیرمشاع، مکمل راهبردی و محور حرکت پیشرونده بانک خواهد بود.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک کشاورزی، گردهمایی و هماندیشی شبکه ارزی این بانک با حضور مدیرکل داراییهای ارزی بانک مرکزی، محسن صفدری عضو هیأتمدیره بانک کشاورزی، معاون بینالملل، مدیران ارزی و خارجه، جمعی از اساتید و کارشناسان حوزه بینالملل و روسای شعب ارزی این بانک در مرکز آموزش بابلسر برگزار شد.
بر اساس این گزارش، محسن صفدری در ابتدای این نشست ضمن قدردانی از تلاش کارکنان بانک در سراسر کشور، هدف برگزاری چنین رویدادهایی را ایجاد همافزایی تخصصی و تقویت عزم جمعی برای توسعه خدمات دانست و گفت: بانک کشاورزی امروز با پشتوانه نیروی انسانی توانمند خود، مسیر پیشرفت را با ثبات ادامه میدهد و در سال جاری شاهد ارتقای شاخصهای کلان از جمله تجهیز منابع، وصول مطالبات و پرداخت تسهیلات بودهایم.
وی با اشاره به پایداری ساختار مالی و عملیاتی بانک در سالهای اخیر افزود: به مرحلهای رسیدهایم که میتوان با اطمینان، از تداوم روند رو به رشد بانک سخن گفت. در حوزه فناوری نیز دستاوردهای ارزندهای حاصل شده و سیستمهای بانک از منظر زیرساختی در جایگاهی مثالزدنی در شبکه بانکی کشور قرار دارند.
صفدری یکی از محورهای تحولآفرین بانک را بهرهگیری از فناوریهای نوین دانست و گفت: بانک کشاورزی با انعقاد قراردادهای پژوهشی و توسعهای متعدد، حرکت جدی در مسیر تحول دیجیتال و استفاده از هوش مصنوعی آغاز کرده و در آینده نزدیک در شمار بانکهای پیشرو کشور قرار خواهد گرفت.
وی نقش حوزه بینالملل را در تحقق اهداف مأموریتی بانک بسیار مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: توسعه فعالیتهای ارزی موجب افزایش دقت عملیات، تسریع در خدماترسانی و رشد درآمدهای غیرمشاع میشود و سهم بانک را در حوزههای راهبردی از جمله غذا، دارو و انرژی ارتقا میدهد.
عضو هیأتمدیره بانک کشاورزی با تشریح عملکرد ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: با وجود محدودیتها، توانستهایم تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم و تحقق بیش از ۱۵۰ درصد برنامه تجهیز منابع نمونه روشنی از این موفقیت است.
صفدری در پایان با تأکید بر استمرار مسیر پیشرفت گفت: با همدلی همکاران و نگاه رو به آینده، گامهای بزرگتری برای اعتلای بانک و پشتیبانی از امنیت غذایی کشور برخواهیم داشت.