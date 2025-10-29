مدیرعامل بانک کشاورزی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل:
تابآوری زیرساختها و صیانت از سرمایه مردم، اولویت راهبردی بانک کشاورزی در برابر تهدیدات نوین است
مدیرعامل بانک کشاورزی با تشریح برنامههای این بانک در حوزه پدافند غیرعامل، بر ارتقای تابآوری زیرساختهای حیاتی، تداوم خدمات مالی حتی در شرایط بحران و حفاظت از داراییهای مردم بهعنوان مأموریتهای ملی بانک تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک کشاورزی، وهب متقی نیا مدیرعامل این بانک، به مناسبت هفته پدافند غیرعامل اعلام کرد که این بانک با درک نقش اساسی خود در امنیت غذایی کشور، راهبردهای ویژهای را برای تقویت مقاومت زیرساختهای فناوری و عملیاتی و صیانت از داراییهای مشتریان بهکار گرفته است.
متقینیا پایداری اجتماعی را از مفاهیم مهم در مأموریتهای بانک دانست و افزود: حمایت از تولید، توسعه عدالت مالی در مناطق روستایی و صیانت از حقوق سپردهگذاران، بخش جداییناپذیر از امنیت ملی در حوزه غذاست و بانک کشاورزی با تکیه بر اعتماد عمومی، مسئولیت خود را در حفظ آرامش و امنیت روانی جامعه همواره جدی گرفته است.
وی در ادامه به اقدامات گسترده بانک برای افزایش آگاهی سایبری مشتریان با محوریت شعار «آگاهانه کلیک کنیم» اشاره کرد و از اجرای کمپینهای اطلاعرسانی، هشدارهای بهموقع درباره شیوههای جدید کلاهبرداری، توسعه محتوای آموزشی و تشکیل تیم واکنش سریع در مواجهه با گزارشهای مردمی خبر داد.
مدیرعامل بانک کشاورزی همچنین با تأکید بر رصد تهدیدات نوظهور مانند سوءاستفاده از هوش مصنوعی و تهدیدات درونسازمانی گفت: نگاه بانک کشاورزی، پیشنگر است تا هیچ تهدیدی فرصت تبدیل شدن به بحران پیدا نکند.
وی در پایان ضمن قدردانی از کارکنان شبکه بانکی و اعتماد مشتریان خاطرنشان کرد: پدافند غیرعامل تعهدی ملی است؛ بانک کشاورزی در مسیر تقویت پایداری زیرساختها، صیانت از سرمایه مردم و پشتیبانی از امنیت غذایی کشور با قدرت گام برمیدارد.