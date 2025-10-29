آغاز فروش فوری چانگان EADO-EV460 برقی با موعد تحویل ۳۰ روز + بخشنامه
گروه خودروسازی سایپا برای نخستین بار، فروش فوری خودروی تمامبرقی چانگان EADO-EV460 را با موعد تحویل ۳۰ روزه آغاز میکند.
به گزارش ایلنا از سایپانیوز، متقاضیان میتوانند از امروز ۷ آبانماه تا پایان روز شنبه ۱۰ آبانماه نسبت به وکالتی کردن حساب خود نزد بانکهای عامل و بلوکه کردن مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان اقدام کنند.
فرآیند ثبتنام از روز پنجشنبه ۸ آبانماه آغاز میشود و تا یکشنبه ۱۱ آبانماه ادامه دارد. متقاضیان در این بازه زمانی میتوانند با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی سایپا به نشانی saipa.iranecar.com، اطلاعات شخصی خود را بهروزرسانی کرده و کد کاربری دریافت کنند.
بر اساس این طرح، فروش خودروی چانگان EADO-EV460 برقی بهصورت فوری انجام میشود و موعد تحویل آن ۳۰ روز کاری تعیین شده است. پس از پایان مهلت ثبتنام، با حضور مراجع ذیصلاح و از طریق قرعهکشی، برندگان نهایی مشخص و اطلاعرسانی خواهد شد.
چانگان EADO-EV460 برقی از موتور ۱۲۰ کیلوواتی با گشتاور ۲۴۵ نیوتنمتر بهره میبرد و قادر است با هر بار شارژ تا ۴۰۱ کیلومتر پیمایش داشته باشد. بیشینه سرعت این خودرو ۱۴۵ کیلومتر بر ساعت و ظرفیت باتری آن ۴۷.۷۸ کیلوواتساعت است؛ زمان شارژ عادی آن ۸.۵ ساعت و در حالت شارژ سریع تنها ۵۰ دقیقه خواهد بود.
از جمله امکانات این خودرو میتوان به ترمز پارک برقی، سیستم مولتیمدیای پیشرفته، خنککاری مایع باتری، سیستم کنترل حرکت در سربالایی، بازیاب انرژی ترمز، سامانه کنترل کشش (TCS)، سیستمهای ترمزی ABS، EBD، BA، CBC و تهویه مطبوع اتوماتیک اشاره کرد.
گفتنی است در این طرح، محدودیت کد ملی برای ثبتنام اعمال شده و امکان صلح در قراردادها وجود ندارد.
مشاهده بخشنامه فروش: www.saipacorp.com