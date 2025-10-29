خبرگزاری کار ایران
پیش‌فروش نقدی سایپا۱۵۱ ارتقاءیافته از ۱۰ آبان‌ماه + بخشنامه

پیش‌فروش نقدی سایپا۱۵۱ ارتقاءیافته از ۱۰ آبان‌ماه + بخشنامه
کد خبر : 1707169
پیش‌فروش نقدی وانت سایپا۱۵۱ ارتقاءیافته (GX) از روز شنبه ۱۰ آبان‌ماه آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا از  سایپانیوز، پیش‌فروش نقدی وانت سایپا۱۵۱ ارتقاءیافته (GX) با لاینر پاششی (با موعد تحویل اسفندماه سال جاری)  از ساعت ۱۰ صبح روز ‌شنبه ۱۰ آبان‌ماه آغاز و صرفاً از طریق صفحه فروش اینترنتی محصولات گروه سایپا به نشانی اینترنتی saipa.iranecar.com  تا زمان تکمیل ظرفیت انجام می‌شود.

گفتنی است؛ در این طرح، محدودیت کد ملی برای ثبت‌نام‌ها اعمال شده و امکان صلح در قراردادها وجود ندارد.

لینک بخشنامه: www.saipacorp.com

 

انتهای پیام/
