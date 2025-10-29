پیشفروش نقدی سایپا۱۵۱ ارتقاءیافته از ۱۰ آبانماه + بخشنامه
پیشفروش نقدی وانت سایپا۱۵۱ ارتقاءیافته (GX) از روز شنبه ۱۰ آبانماه آغاز میشود.
به گزارش ایلنا از سایپانیوز، پیشفروش نقدی وانت سایپا۱۵۱ ارتقاءیافته (GX) با لاینر پاششی (با موعد تحویل اسفندماه سال جاری) از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۱۰ آبانماه آغاز و صرفاً از طریق صفحه فروش اینترنتی محصولات گروه سایپا به نشانی اینترنتی saipa.iranecar.com تا زمان تکمیل ظرفیت انجام میشود.
گفتنی است؛ در این طرح، محدودیت کد ملی برای ثبتنامها اعمال شده و امکان صلح در قراردادها وجود ندارد.
لینک بخشنامه: www.saipacorp.com