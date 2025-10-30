به گزارش ایلنا، مجید حسنی مقدم با اشاره به افزایش نیاز کشور به واردات برخی از محصولات اساسی گفت: محدودیت در تأمین ارز و کاهش تقریبا ۱۰۰ درصدی بودجه مصوب برای طرح‌های مقابله با خشکسالی نسبت به سال‌های گذشته، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی ست.

مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی، با تاکید بر آن که کاهش ۴۰ درصدی بارندگی در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته، تأثیر چشمگیری برکاهش تولید محصولات کشاورزی و تأمین علوفه دام داشته، افزود: نیاز آبی بخش کشاورزی کشور حدود ۷۱ میلیارد مترمکعب برآورد می‌شود، که با تداوم خشکسالی، حداقل ۱۰ میلیون تن علوفه مرتعی از بین رفته است.

وی افزود: حدود ۳۰ درصد نیاز دام‌های شیری و ۱۸ درصد نیاز دام‌های گوشتی از علوفه تأمین می‌شود و کمبود آن فشار مستقیم بر دامداران وارد کرده است.

مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در حال حاضر نیاز سالانه بخش دام و طیور کشور بین ۷۵ تا ۸۰ میلیون تن خوراک می‌باشد که در سال نرمال بارندگی حدود ۱۰ میلیون تن علوفه مرتعی، حدود ۳۰ میلیون تن علوفه‌های مزرعه‌ای مثل ذرت سیلویی، یونجه، شبدر، دانه جو و ذرت دانه‌ای و ۱۸ میلیون تن نیاز وارداتی ماست و بخش دیگر شامل بقایای زراعی و باغی مانند سبوس گندم، برنج، پسماندکارخانجات ست گفت: در شرایط فعلی، عشایر به‌دلیل نبود علوفه طبیعی زودتر از موعد، کوچ کرده و به تعلیف دستی روی آورده‌اند.

حسنی مقدم با بیان اینکه سامانه بازارگاه به‌عنوان بستر مدیریتی، معاملاتی و نظارتی طراحی شده، افزود: تخلفات احتمالی در خارج از این سامانه و در فرآیند‌های غیررسمی مانند دریافت نهاده بدون مصرف واقعی رخ می‌دهد.

مدیر کل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی گفت: اتصال هوشمند سامانه جامع انبار‌ها به گمرک و سامانه ترخیص، شفافیت در زنجیره تأمین نهاده‌ها را افزایش داده و نظارت وزارت جهاد کشاورزی را تا مرحله عمده‌فروشی ممکن کرده است.

حسنی مقدم افزود: شفاف‌سازی زنجیره تصمیم‌گیری درباره تأمین، توزیع و کنترل قیمت کالا‌های اساسی در ستاد تنظیم بازار با حضور ۱۳ عضو از دستگاه‌های مختلف انجام می‌شود.

مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی تصریح نمود: با توجه به کاهش واردات نهاده از سوی برخی شرکت‌ها و محدودیت‌های ارزی، تأمین کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی در اولویت قرار دارد و فرایند واردات با پهلوگیری کشتی‌های حامل نهاده در حال انجام است.

حسنی مقدم در پایان بر ضرورت ارتقای بهره‌وری و توسعه پایدار کشاورزی با محوریت سامانه‌های هوشمند در چارچوب برنامه هفتم توسعه تاکید نمود و گفت: نظارت دقیق بر قیمت‌ها و بازرسی‌های مستمر با هدف کنترل انتظارات تورمی، همراه با بهره‌برداری از سامانه جامع انبارها، شفافیت در زنجیره تأمین کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی را افزایش داده و تخلفات احتمالی را کاهش می‌دهد.

