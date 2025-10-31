خبرگزاری کار ایران
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

شارژ کارت سوخت اضطرار جایگاه‌ها نامحدود نیست

رضا نواز سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا،  درباره وضعیت کارت سوخت آزاد در برخی جایگاههای عرضه سوخت اظهار داشت: تعداد و شارژ کارت آزاد جایگاههای سوخت دارای محدودیت است و اگر  اکثریت بخواهند از این کارتها استفاده کنند تا قبل از ظهر هر روز شارژ کارت به اتمام می رسد.هر کارت جایگاه ۶۰۰۰ لیتر روزانه سهمیه دارد و می تواند تا ۲۵۵ بار استفاده شود.

چالش عدم استفاده از کارت سوخت شخصی

وی گفت: کارت‌های آزاد برای افرادیست که به هر دلیل کارت سوخت ندارند یا مازاد مصرف دارند و در اینصورت تعداد کارتها و میزان سهمیه آن نیز بسیار بیشتر از نیاز این دسته افراد است، ولی چون برخی از کسانی که کارت سوخت دارند و از بخش ۱۰۰ لیتری آزاد کارت خودشان استفاده نمی کنند و پس از اتمام سهمیه ۱۵۰۰ تومانی سعی بر استفاده از کارت جایگاه می کنند؛  توزیع بنزین با مشکلاتی همراه است.

وضعیت کارت اضطرار در استان‌های مختلف 

نواز ادامه داد: هم اکنون با توجه به تعداد سکو، میزان فروش، موقعیت جغرافیایی جایگاه در استانهای مختلف ممکن است تعداد کارتهای اضطرار تفاوت داشته باشد.  کمترین تعداد کارتها در استانهای مرزی و بیشترین تعداد کارت در استان تهران وجود دارد.

میزان تقاضای کارت آزاد بالاست

وی تاکید کرد: سعی بر این است که هر جایگاه حداقل یک کارت آزاد داشته باشد ولی گزارشها نشان میدهد متاسفانه میزان تقاضای استفاده از این کارتها بالاست و کارکنان جایگاهها با مشکلات روبرو هستند و مدیریت برای کارکنان جایگاهها سخت و خسته کننده شده است.

مردم از کارت سوخت شخصی استفاده کنند

سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور گفت: طی بیش از دو سال گذشته پیگیر ایجاد مشوق برای ترغیب مردم جهت استفاده از کارت سوخت شخصی بودیم تا روشهای سلبی و محدودیت آفرین کمتر شود ولی تاکنون به نتیجه نرسیدیم و وضعیت فعلی مطلوب جایگاهها نیست.

هر کارت جایگاه ۶ هزار لیتر سهمیه دارد 

وی با بیان اینکه میزان شارژ سهمیه کارت سوخت جایگاه روزانه ۶۰۰۰ لیتر و تعداد دفعات استفاده از آن ۲۵۵ بار است، توضیح داد: مسئولین ایجاد محدودیت برای کارتهای آزاد جایگاهها را به دلیل مدیریت و پایش توزیع سوخت، جلوگیری از قاچاق و جمع آوری داده های آماری مصرف جهت استفاده در توزیع دقیق خصوصا در زمانهای اوج مصرف بنزین انجام میدهند.

راهکار کوتاه شدن صف بنزین

رضانواز ادامه داد: در شرایط فعلی بهترین راه حل اینست که مردم در هر دو بخش سهمیه ۱۵۰۰ تومانی و ۳۰۰۰ تومانی از کارت خودشان استفاده کنند تا شاهد کاهش تقاضا برای استفاده از کارت اضطرار، کاهش صف‌ها و معطلی‌ها و سایر مشکلات در امر توزیع بنزین باشیم. 

تقاضای کارت آزاد را کم کنیم 

وی در پایان با اشاره به برخی مشکلات گفت: وقتی که میزان تقاضا برای استفاده از کارت آزاد بیشتر می‌شود شارژ آن زودتر به اتمام می‌رسد و مردم در مراجعه به جایگاهها با جمله " کارت آزاد نداریم" مواجه می‌شوند.

