تشریح رویکردهای توسعه فولاد مبارکه در تأمین نیاز صنایع داخلی و گسترش صادرات

به گزارش خبرنگار ایلنا از کیش، در پنل تخصصی فولاد مبارکه که با حضور نمایندگان معاونت فروش و بازاریابی این شرکت برگزار شد، طرح‌های راهبردی و چشم‌اندازهای آتی شرکت در جهت پاسخ به نیاز صنایع مصرف‌کننده محصولات فولادی مطرح گردید.

در این نشست مطرح شد که فولاد مبارکه با مطالعات جامع از وضعیت صنایع مختلف کشور از جمله خودروسازی، ساختمان‌سازی، لوازم خانگی و صنایع مرتبط با انتقال سیالات اقدام به تدوین برنامه‌های توسعه‌ای کرده است. هدف اساسی این برنامه‌ها تأمین نیاز دولتی بخش تولید داخل در کوتاه‌مدت و تقویت جایگاه بین‌المللی در درازمدت عنوان شد.

سخنرانان پنل اعلام کردند که فولاد مبارکه در برنامه‌های آتی خود به دنبال ارتقای ظرفیت تولید و گسترش سبد محصولات با استفاده از فناوری‌های نوین است تا بتواند پاسخگویی به تقاضاهای پیچیده بازار را تضمین کند. در همین راستا، تأکید شد که ارتقای کیفیت، کاهش ضایعات، بهبود راندمان انرژی و استفاده از فرآیندهای نوظهور از محورهای محوری این طرح‌ها خواهد بود.

یکی از نکات مورد اشاره در این پنل، جهت‌گیری جدی شرکت به سمت توسعه صادرات بود. مسئولان گفتند که صادرات برای فولاد مبارکه نه تنها ابزاری برای درآمدزایی بلکه عامل مؤثری در پایداری صنعت فولاد کشور به شمار می‌آید. در شش ماهه نخست سال جاری، گروه فولاد مبارکه موفق شده است صادراتی بیش از یک میلیون و دویست هزار تن داشته باشد که با درآمد قابل توجه ارزی همراه بوده است.

در ادامه، تأکید شد که بخش عمده‌ای از توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های شرکت از محل درآمدهای ناشی از صادرات تأمین شده است، به گونه‌ای که فولاد مبارکه در چند دوره اخیر به‌عنوان یکی از پیشتازان صادرات غیرنفتی کشور شناخته شده است.

در پایان نشست، سخنرانان بر ضرورت تعامل هرچه بیشتر میان فولادسازان داخلی برای انتقال تجربیات فنی، ایجاد زنجیره تأمین داخلی قوی‌تر، و تلاش مشترک در جهت کاهش مصرف انرژی و بهبود فرآیندها تأکید کردند. آن‌ها ابراز امیدواری کردند که این پنل و نشست‌ها به ارتقای جایگاه بین‌المللی صنعت فولاد ایران کمک کرده و گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار صنعتی کشور باشد.

