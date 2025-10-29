برنامه احداث ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه پشت بامی در پایتخت

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، کامبیز ناظریان در مراسم اختتامیه بیست و نهمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق اظهار داشت: مهمترین مسئله ای که در حال حاضر کشور با آن مواجه است موضوع مدیریت مصرف و صرفه جویی انرژی است بنابراین علیرغم همه اقدامات در بهش تولید؛ مدیریت تقاضا نداشته باشیم؛ زمان زیادی نیاز دارد کا ناترازی کنترل و مدیریت شود.

وی با بیان اینکه یکی از مسایل مهم بحث صرفه جویی بوده است، گفت: ما سال جاری یکی از نتایج خوب صرفه جویی را دیدیم و توانستیم از تابستان عبور کنیم اگرچه محدودیت هایی نیز در حوزه مشترکین داشتیم.

مدیر عامل توزیع برق تهران بزرگ تصریح کرد: بخشی از ناترازی مربوط به نیروگاههای برقابی بوده است که ۱۵ درصد( ۴ تا ۵ هزار مگاوات ) تامین برق را برعهده دارند.

ناظریان تاکید کرد: اگر محدودیت ها مدیریت نمی شد در تیر و مرداد ماه شرایط پیچیده ای برای مردم ایحاد می شد.

وی تحول دیجیتال را یکی از مسایلی عنوان کرد که در آینده صنعت برق گریزناپذیر است،گفت: بدون استفاده از داده های GIS نمی توانیم شبکه را مدیریت کنیم.

وی ادامه داد: یکی از نتایج ملموس تحول دیجیتال در توزیع تهران بزرگ دیسپچینگ فشار ضعیف است. که تغییر پارادایم در حوزه ارایه خدمات بوده است.

ناظریان خاطرنشان کرد: اگرچه امسال در شبکه های توزیع و مشترکین محدودیت داشتیم؛ بر اساس اطلاعات منطبق بر تحول دیجیتال امکان رابطه دوطرفه با مشترکین برقرار شد.

وی گفت: یکی از دستاوردهای ما این بود که تعداد تماس مشترکین در تابستان امسال کمتر از پارسال بود دلیل این بود که مردم از میزان و زمان محدودیت مطلع بودند.

ناظریان در ادامه با بیان اینکه توسعه تجدیدپذیرها یکی از مسایل مهم بوده و در آینده راهی جز این نداریم که تولید را در توزیع پیاده سازی کنیم، خاطرنشان کرد: در تهران علیرغم محدودیت ها قابلیت این را داریم تا ۱۵۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی پشت بامی احداث کنیم. بنابراین باید روی فرصت ها برای رفع ناترازی برنامه ریزی کرد.

وی با اعلام اینکه ۱۰ هزار مگاوات برق خورشیدی برای تهران پیش بینی شده افزود: قبل از پیک سال آینده ۱۰۰۰ مگاوات برق خورشیدی در پایتخت وارد مدار خواهد شد که نقش موثری در مدیریت شبکه دارد.

