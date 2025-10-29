خبرگزاری کار ایران
پیگیری وضعیت تعاونی‌های ۳۳گانه در چارچوب مصوبات قانونی

پیگیری وضعیت تعاونی‌های ۳۳گانه در چارچوب مصوبات قانونی
عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد: این سازمان، موضوع تعاونی‌های ۳۳گانه را در چارچوب ضوابط و ظرفیت‌های قانونی پیگیری می‌کند

به گزارش ایلنا ، تقی رضایی، عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن  گفت: برای رسیدگی به وضعیت اعضای این تعاونی‌ها، مجموعه‌ای از مصوبات و پیشنهادات در سطح سازمان تهیه و ارائه شده است.

وی افزود: ضمنا موضوع این تعاونی‌ها که هنوز اجرایی نشده است در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و در صورت اتخاذ تصمیم قانونی جدید، سازمان ملی زمین و مسکن متعهد است اقدامات لازم را بر اساس قوانین مصوب انجام دهد.

 

