به گزارش ایلنا ، تقی رضایی، عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن گفت: برای رسیدگی به وضعیت اعضای این تعاونی‌ها، مجموعه‌ای از مصوبات و پیشنهادات در سطح سازمان تهیه و ارائه شده است.

وی افزود: ضمنا موضوع این تعاونی‌ها که هنوز اجرایی نشده است در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و در صورت اتخاذ تصمیم قانونی جدید، سازمان ملی زمین و مسکن متعهد است اقدامات لازم را بر اساس قوانین مصوب انجام دهد.

انتهای پیام/