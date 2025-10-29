به گزارش ایلنا، در جلسه نود و یکمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، الزام به دریافت مجوز از شهرداری‌ها برای تردد شرکت‌های پخش، مشکل واحدهای تولیدی درخصوص درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده بر روی محصول، کاربرگ‌های راهنمای دریافت ۱۲ عنوان مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۲ عنوان مجوز شورای ملی تأمین مالی و ۱ عنوان مجوز جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در نتیجه بررسی‌های صورت‌گرفته، پروانه بهره‌برداری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای ادامه فعالیت شرکت‌های پخش، فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده شد و با اکثریت آرا حذف شد.

موضوع حذف قیت تولیدکننده، با توجه به طرح در کمیسیون‌های مجلس، از دستورکار خارج شد.

در ادامه جلسه، کاربرگ راهنمای دریافت ۱۲ عنوان مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه مربوط به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۲ عنوان مجوز «فعالیت صندوق/ مؤسسه تضمین غیردولتی» و «موافقت اصولی تأسیس صندوق/ مؤسسه تضمین غیردولتی» مربوط به شورای ملی تأمین مالی به تصویب اعضای هیأت رسیده و مقرر شد اطلاعات آن‌ها در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شود.

همچنین اصلاح عناوین و بررسی کاربرگ مؤسسه مشاوره مالیاتی مربوط به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران دستورکار دیگر هیأت مقررات‌زدایی بود که در این نشست مطرح و درخصوص آن تصمیم‌گیری شد.

