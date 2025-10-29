خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تصمیمات تازه هیأت مقررات‌زدایی برای تسهیل صدور مجوزها

تصمیمات تازه هیأت مقررات‌زدایی برای تسهیل صدور مجوزها
کد خبر : 1706724
لینک کوتاه کپی شد.

نود و یکمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به ریاست مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و با حضور اعضای هیأت و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برگزار شد. در این نشست موضوعات مرتبط با حذف مقررات غیرضرور، بررسی مجوزهای بانکی و اصلاح فرآیندهای صدور مجوز مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، در جلسه نود و یکمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، الزام به دریافت مجوز از شهرداری‌ها برای تردد شرکت‌های پخش، مشکل واحدهای تولیدی درخصوص درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده بر روی محصول، کاربرگ‌های راهنمای دریافت ۱۲ عنوان مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۲ عنوان مجوز شورای ملی تأمین مالی و ۱ عنوان مجوز جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در نتیجه بررسی‌های صورت‌گرفته، پروانه بهره‌برداری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای ادامه فعالیت شرکت‌های پخش، فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده شد و با اکثریت آرا حذف شد.

موضوع حذف قیت تولیدکننده، با توجه به طرح در کمیسیون‌های مجلس، از دستورکار خارج شد.

در ادامه جلسه، کاربرگ راهنمای دریافت ۱۲ عنوان مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه مربوط به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۲ عنوان مجوز «فعالیت صندوق/ مؤسسه تضمین غیردولتی» و «موافقت اصولی تأسیس صندوق/ مؤسسه تضمین غیردولتی» مربوط به شورای ملی تأمین مالی به تصویب اعضای هیأت رسیده و مقرر شد اطلاعات آن‌ها در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شود.

همچنین اصلاح عناوین و بررسی کاربرگ مؤسسه مشاوره مالیاتی مربوط به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران دستورکار دیگر هیأت مقررات‌زدایی بود که در این نشست مطرح و درخصوص آن تصمیم‌گیری شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ