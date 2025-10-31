خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایلنا هشدار داد؛

احتمال عبور نرخ تورم از ۵۰ درصد تا پایان امسال/ حذف گوشت و درمان از سبد خانوار کم درآمد

احتمال عبور نرخ تورم از ۵۰ درصد تا پایان امسال/ حذف گوشت و درمان از سبد خانوار کم درآمد
کد خبر : 1706640
لینک کوتاه کپی شد.

یک کارشناس اقتصادی گفت: معتقدم اگر همین روند سیاست‌های اقتصادی ادامه پیدا کند، افزایش نرخ تورم ادامه‌دار خواهد بود و تا پایان سال به طور قطع از ۵۰ درصد هم عبور می‌کند.

علی قنبری، یک کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره افزایش نرخ تورم به ۴۸.۶ درصد و اثرگذاری آن در اقتصاد اظهار داشت: تورم ترکیبی از عوامل مختلفی از جمله افزایش نرخ ارز، رشد نرخ نقدینگی، انتظارات تورمی و از همه مهمتر کسری بودجه است همه این عوامل در رشد نرخ تورم و رسیدن آن به نرخ ۴۸.۶ درصد موثر بودند. 

وی با تاکید بر اینکه هیچ یک از این عوامل بهبودی نداشتیم و وضعیت آن‌ها بدتر هم شده‌اند، ادامه داد: دولت برای بهبود وضعیت هیچ چاره‌ای ندارد جز از اینکه کسری بودجه را کاهش دهد که موثرترین راهکار در مدت زمان کوتاه کاهش بودجه نهادهای بی‌کیفیت است و در مجموع باید بودجه نهادهایی هیچ اثری در تولید ملی ندارند، کاهش پیدا کند. 

این کارشناس اقتصادی گفت: یکی از عوامل مهم در افزایش نرخ تورم همان موضوع انتظارات تورمی بوده که پس از جنگ ۱۲ روزه و تنش‌های منطقه‌ای روز به روز بیشتر شد. عامل مهم دیگر موثر در کنترل تورم، کاهش نرخ رشد نقدینگی است. دولت باید سیاست‌های مالی و پولی مناسب انتظارات تورمی را از طریق ثبات اقتصادی کنترل کنند تا حداقل انتظارت تورمی افزایش پیدا نکند. 

قنبری تاکید کرد: معتقدم اگر همین روند سیاست‌های اقتصادی ادامه پیدا کند افزایش نرخ تورم ادامه‌دار خواهد بود و نرخ تورم تا پایان سال به طور قطع از ۵۰ درصد هم عبور می‌کند. 

وی با اشاره به کوچک شدن سفره مردم به ویژه دهک‌های کم‌درآمد و کارگران اظهار داشت: اقلام مصرفی غیر ضروری در حال کاهش یا حذف شدن از سبد خانوار است. معمولا وقتی کسری بودجه و تورم ایجاد می‌شود و به دنبال آن درآمد واقعی مردم کاهش پیدا می‌کند، به سراغ دسته‌بندی می‌روند و کالاهای مصرفی ضروری را در اولویت قرار می‌دهند و کالاهای غیرضروری کاهش و در نهایت حذف می‌کند. 

این کارشناس اقتصادی درباره اقلام مصرفی حذف شده در سبد خانوار گفت: در حال حاضر یکی از اقلامی که با افزایش نرخ تورم، مصرف آن به شدت کاهش پیدا کرده، گوشت است. 

وی افزود: متاسفانه، تورم سلامت جامعه را هدف قرار داده و امروز شاهد آن هستیم که هزینه‌های درمان هم از سبد خانوار در حال کاهش و در برخی از خانوار هم حذف شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ