کاهش شعب بانکها؛ فرصت یا تهدید؟

کامران ندری، کارشناس امور بانکی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص نقش شعب بانکها در مسیر تحول نظام بانکیاظهار کرد: هر چند شعبه‌های فیزیکی بانکها دیگر کارکرد گذشته را ندارند و باید به تدریج کاهش یابند، اما حضور فیزیکی بانک‌ها همچنان اهمیت خود را دارند.

شعب بانکی هنوز در جذب سپرده و شناخت مشتری مؤثرند

ندری گفت: واقعیت این است که شعب بانک‌ها هنوز نقش مؤثری در جذب سپرده‌گذار و شناسایی مشتری دارند و بسیاری از خدمات بانکی، به‌ویژه آن دسته از خدماتی که نیاز به ارائه مدارک فیزیکی یا احراز هویت دارند، الزاماً باید به‌ صورت حضوری انجام شود، به همین دلیل، شعب بانکها همچنان بخشی از بار عملیاتی بانک‌ها را بر دوش دارند.

او افزود: حضور فیزیکی بانک‌ها در محله‌ها باعث اعتمادسازی و تسهیل ارتباط مستقیم با مشتریان می‌شود و شعب بانکها در واقع به نوعی ویترین بانکها هستند. مشتری وقتی به یک شعبه مراجعه می‌کند، احساس امنیت و اعتماد بیشتری دارد، به‌ویژه در معاملات بزرگ که مثلاً ارزش آن‌ها بیش از یک میلیارد تومان است.

ندری تأکید کرد: روند جهانی به سمت کاهش تعداد شعب و افزایش اتکاء به فناوری است و به تدریج فناوری جایگزین بسیاری از خدمات حضوری خواهد شد، در حال حاضر نیز در بسیاری از کشورها، بخش عمده‌ای از عملیات بانکی از طریق موبایل‌بانک و اینترنت‌بانک انجام می‌شود، ایران هم در این مسیر حرکت می‌کند، هرچند با سرعتی کمتر.

آیا فناوری جای شعب را می‌گیرد؟

او ادامه داد: اگر بانک‌ها بخواهند به ‌صورت طبیعی و اقتصادی فعالیت کنند، به مرور زمان برای کاهش هزینه‌ها، ناگزیر خواهند بود تعداد شعب خود را کم کنند، اما این اقدام نباید شتاب‌زده باشد، چرا که تعدیل نیروی انسانی و مدیریت املاک مازاد بانک‌ها نیازمند زمان و برنامه‌ریزی دقیق است.

ندری در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش یا کاهش شعب در بانک‌های توسعه‌ای نظیر بانک توسعه تعاون بر تعالی بانکی تأثیرگذار است، توضیح داد: افزایش تعداد شعب الزاماً نشانه تعالی نیست و در واقع، بانک‌ها باید متناسب با نیاز مشتری و سطح فناوری موجود عمل کنند. در آینده، نقش شعب به تدریج کاهش می‌یابد و محور تحول بانک‌ها، فناوری و نوآوری خواهد بود، نه گسترش فیزیکی.

او در عین حال هشدار داد: حذف کامل شعب در شرایط کنونی منطقی نیست و بخشی از جامعه، به‌ ویژه سالمندان یا کسب‌وکارهای سنتی، هنوز به خدمات حضوری نیاز دارند. پس سیاست درست، کاهش تدریجی و هدفمند شعب است، نه حذف یک‌باره آن‌ها.

ندری افزود: در مسیر تحول بانک‌ها، شعب نقشی مکمل دارند، نه محور اصلی. آینده بانکداری در گرو توسعه فناوری، ساده‌سازی فرآیندها و تمرکز بر خدمات دیجیتال است. اما تا رسیدن به آن مرحله، شعب همچنان باید به کار خود ادامه دهند تا ارتباط انسانی میان بانک و مشتری حفظ شود.

