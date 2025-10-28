به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عبدالامیر یاقوتی، مدیرکل امور مشتریان توانیر در میزگرد حاشیه بیست‌ونهمین کنفرانس بین‌المللی توزیع نیروی برق اظهار داشت: عوامل موثر بر ناترازی برق شامل اقتصاد، توسعه زیرساختها، اقتصاد برق، کمیود سوخت، تلفات شبکه، صنایع کم بازده، رمزارزها، خشکسالی، کیفیت تجهیزات و ... می شود اما کمتر بهره‌وری انرژی خصوصا در بخش مصرف‌کننده نهایی کمتر دیده شده است.

وی افزود: در ایران با یک درصد جمعیت جهان، ۲.۲ درصد مصرف انرژی جهان را داریم، ۲۹ درصد مصرف انرژی در ایران در بخش خانگی است اما سرانه مصرف خانگی ایران نسبت به جهان، ۳.۴ درصد سرانه مصرف انرژی خانگی جهان است.

مدیرکل امور مشتریان توانیر تصریح کرد: سرانه مصرف انرژی خانگی به نفر در سال ۲۰۲۳ در ایران ۳۱.۵ گیگاژول بوده است و درحالی سهم مصرف انرژی خانگی در ایران ۲۹ درصد از کل انرژی مصرفی است که در جهان به طور متوسط مصرف انرژی در بخش خانگی ۱۹.۶ درصد از کل انرژی مصرفی است.

وی ادامه داد: رشد متوسط سالانه مصرف انرژی در بخش خانگی ایران ۵.۲۷ درصد است، رشد متوسط سالانه مصرف برق خانگی ۵.۶ درصد و رشد متوسط سالانه مصرف گاز خانگی ۹.۷ درصد است؛ اما در جهان به طور متوسط رشد مصرف سالانه انرژی در بخش خانگی، یک درصد، رشد متوسط سالانه مصرف برق خانگی ۳ درصد و رشد متوسط مصرفسالانه گاز خانگی ۱.۶ درصد است و متوسط مصرف انرژی به ازای هر نفر که در ایران ۳۱.۵ گیگاژول است، به طور متوسط در جهان ۱۰.۴گیگاژول است.

یاقوتی با اشاره به مولفه‌های تولید جهانی برق تا سال ۲۰۵۰ گفت: درحالی که اغلب مولفه ها از جمله انرژی فسیلی در تولید برق رشد چندانی ندارند، نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌شدت سهم‌شان در تولید برق جهان تا ۲۰۵۰ افزایش خواهد یافت.

وی افزود: در ایران، ۳۲.۳۴ درصد از مصرف برق در بخش خانگی، ۹.۲۸ درصد در بخش عمومی، ۱۴.۶۷ درصد در بخش کشاورزی، ۳۶.۸۳ درصد در بشخ صنعتی و ۷.۱۹ درصد در بخش تجاری است.

مدیرکل امور مشتریان توانیر با بیان اینکه فاصله معناداری بین مصرف فعلی انرژی در بخش خانگی با مصرف استاندارد در ایران وجود دارد، گفت: اگر مصرف استاندارد را به ازای یک‌نفر محاسبه کنیم به ۱۱.۶ گیگاژول می‌رسیم اما مصرف فعلی ۳۱.۷ گیگاژول است.

وی ادامه داد: سرانه مصرف انرژی در بخش خانگی ایران قریب به ۳ برابر متوسط جهانی است؛ طی ۲۰ سال گذشته سرانه انرژی بخش خانگی بیش از ۵۰ درصد در ایران رشد داشته این درحالی است که در کشورهای جهان این شاخص تغییرات بسیار جزئی داشته است.

وی افزود: بیش از ۹۰ درصد بهبود بهرهوری انرژی در بخش خانگی مرتبط با ساخت و ساز و معماری ساختمان است و مهمترین رویکرد در بهره‌وری انرژی در بخش خانگی توجه به نحوه ساخامان سازی است، من نمره نهادهای مسئول در اجرای مقررات مبجث ۱۹ ساختمان را از جمله نظام مهندسی ساختمان و شهرداری، صفر می‌دانم و در واقع در این بخش هیچ‌گونه عملکرد و نظارتی وجود ندارد.

