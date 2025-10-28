به گزارش خبرنکار اقتصادی ایلنا، مصطفی رجبی مشهدی در حاشیه بیست و نهمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع برق در جمع خبرنگاران و در پاسخ به ایلنا درباره افزایش تعرفه برق اظهار داشت: ما افزایش تعرفه را تکذیب کردیم، هر ساله در اردیبهشت ماه و برای بخشی از مشترکین در خرداد ماه اصلاح تعرفه داریم که همین یک بار است ‌و نوبت بعدی وجود ندارد.

وی افزود: یک بار افزایش تعرفه بر اساس قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق است که سالانه بر پایه اصلاح نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاهها تعیین می شود، بنابراین هیچ تغییر قیمتی در قبض‌ها نخواهیم داشت.

مدیر عامل شرکت توانیر تاکید کرد: کسانی که زیر الگو مصرف برق داشته باشند قبوض ۶۵ هزار تومان و کمتر دریافت خواهند کرد.

وی تصریح کرد: برخی مشترکین مانند بانک‌ها، ادارات، فروشگاه‌های بین راهی بی حد و حصر مصرف برق دارند، یکی از برنامه ها این است با نصب کنتور هوشمند و محدودسازی این مشترکین را کنترل کنیم و اکر رعایت نکنند بعد از تذکر، برقشان قطع خواهد شد.

رجبی مشهدی گفت: ۵۷۰۰ دستگاه کنتور هوشمند نصب شده و برنامه داریم که این رقم را به بیش از ۱۰ میلیون کنتور برسانیم.

وی درباره اعمال محدودیت برای برخی حوزه ها توضیح داد: یکی از موضوعات اساسی در این حوزه رمزارزها هستند که مصرف مجاز برق این مراکز اندک است و اغلب به صورت غیرمجاز از شبکه های عمومی و تعرفه های ارزان استفاده می کنند، پیشنهاد وزارت نیرو در این رابطه این است که ممنوعیت سه ساله را برای رمزارزها داشته باشیم و در صورتی که تصویب شود؛ قطعا امکان برخورد با مصارف غیرمجاز رمزارز تسهیل خواهد شد.

وی یادآور شد: مزارع رمزارز که مجاز باشند به فعالیت خود ادامه می دهند ولی در حال حاضر مصرف ماینرهای مجاز نزدیک صفر و برآورد شده که مراکز غیرمجاز حدود ۲۴۰۰ مگاوات مصرف برق داشته باشند.

سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: برنامه این است با روش‌های جدید در کشف، شناسایی و برخورد با ماینرهای غیرمجاز اقدام کنیم.

وی در پاسخ به دیگر سوال ایلنا، درباره برنامه برق حرارتی و تجدیدپذیر تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۲۷۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی و صنایع احداث شده؛ پیش بینی این است تا تابستان سال آینده این عدد به حدود ۴ هزار مگاوات برسد یعنی ۱۳۰۰ مگاوات دیگر اضافه شود که البته سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر ۳۰۰ مگاوات و مابقی حرارتی است.

مدیر عامل توانیر در ادامه درباره تولید برق از سوی صنایع گفت: بر اساس مصوبه هیات وزیران و ماده ۴ قانون مانع زدایی از صنعت برق باید تا پایان سال ۱۰ هزار مگاوات اخداث شود که به نظر می رسد این عدد به حدود ۳۵۰۰ مگاوات برسد.

وی پیشرفت احداث نیروگاه توسط صنایع را حدود ۳۶ درصد اعلام کرد و افزود: باید این روند تسریع شود تا سال آینده به رقم بالاتری برسیم.

رجبی مشهدی درباره مذاکره با ترکمنستان توضیح داد: ما علاوه بر واردات برق از ترکمنستان؛ خدمات مهندسی و تجهیزات را به این کشور ارسال می کنیم، این کشور از کیفیت ترانسفورماتورهای ساخت ایران راضی بوده‌اند و علاقمند هستند که از سایر خدمات برقی ایران نیز استفاده کنند.

وی ادامه داد: همچنین بنا شد تجارت برق دو کشور توسعه یابد.

رجبی مشهدی گفت: رقم مصرف نسبت به پارسال کمتر از یک درصد رشد داشته است، برنامه های مدیریت مصرف در تابستان استمرار خواهد داشت که این نوید را می‌دهد که بتوانیم مصرف را برای بخش غیرمولد کاهش دهیم.

وی در ادامه ذخیره سوخت نیروگاه‌ها را بیش از ۹۳ درصد عنوان کرد و افزود: مشکلی بابت ذخیره سوخت نداریم. و با استمرار هماهنگی با وزارت نفت مشکلی در زمستان نخواهیم داشت.

وی درباره صادرات توربین گفت: به اغلب کشورهای متقاضی صادرات توربین خواهیم داشت و در حال انجام است.

