ایجاد بازارگاه جهانی برای برند صنایع دستی ایران

به گزارش ایلنا، حسین دهقان در این مراسم با اشاره به برگزاری جلسات و نشست‌های مکرر با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در راستای توسعه صنایع دستی و گردشگری روستایی گفت: ما می‌توانیم در حوزه صنایع دستی و گردشگری ظرفیت‌های متقابل را به صورت هم‌افزا به کار گیریم و گام‌هایی اساسی را در سطح ملی برداریم.

وی افزود: علاوه بر این می‌توانیم در حوزه صنایع دستی و گردشگری در سطح ملی و جهانی برندسازی انجام دهیم و فرهنگ، صنایع دستی، صنعت و کسب و کارهای این حوزه را رشد و توسعه دهیم و حتی در مقیاس‌های بزرگ به سمت صنعتی شدن حرکت کنیم و حوزه‌های فناوری را در اختیار آن قرار دهیم.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه بنیاد قادر است اشتغال گسترده‌ای را در این زمینه ایجاد کند، ادامه داد: بنیاد در حوزه گردشگری از ظرفیت هتلینگ بسیار خوبی برخوردار است و از این منظر می‌تواند به آموزش و ارتقا استانداردها و تعریف خدماتی که در تراز انقلاب اسلامی باشد با وزارت میراث فرهنگی همکاری و هم افزایی داشته باشد.

دهقان یادآور شد: بنیاد در توسعه دانش، اشتغال و فناوری خود را در کنار دولت می‌داند؛ در همین راستا، این تفاهمنامه نطقه آغاز خوبی به شمار می‌آید تا در فضایی گسترده‌تر و جنبه‌هایی عمیق‌تر بتوانم با کمک یکدیگر به مردم خدمت‌رسانی کنیم.

وی ادامه داد: در ماه های گذشته جلسه‌های متعددی با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری داشتیم تا نحوه توسعه گردشگری روستایی و بوم‌گردی در کشور را بررسی کنیم و بدانیم چطور می‌توان فعالیت‌های مرتبط با اشتغال در مناطق محروم را سازماندهی کرد. بر همین اساس، نخستین موضوعی که مطرح شد این بود که ظرفیت‌های موجود در این حوزه اعم از نیروی انسانی با یکدیگر هم‌پوشانی داشته باشد تا بتوان یک حرکت جدی و موثر ایجاد کرد.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی پراکندگی محصولات و صنایع دستی در کشور را مورد توجه قرار داد و گفت: باید این تنوع و پراکندگی را به سمت برندینگ، در مقیاس تولید و صنعتی‌سازی هدایت کنیم. تمرکز بر آموزش حرفه‌ای و فناوری، زمینه‌ساز رشد و توسعه پایدار این حوزه خواهد بود.

دهقان افزود: امضای تفاهم‌نامه‌ امروز سرآغاز مسیری جدید است تا تمامی نهادها و مسئولانی که در حوزه اشتغال، محرومیت‌زدایی و ایجاد درآمد و ثروت پایدار فعال هستند، با هم همکاری کنند و هویت بخشی به مناطق محروم تقویت شود. بنیاد نیز منابع و شبکه انسانی خود در سطوح ملی، استانی و روستایی را در اختیار این پروژه قرار می‌دهد تا آموزش، شناسایی و حمایت لازم انجام شود.

وی با اشاره به ظرفیت بنیاد در حوزه گردشگری اظهار کرد: ما در حوزه گردشگری و بوم‌گردی یکی از پیشگامان کشور هستیم و تجربه و نیروی انسانی لازم را در اختیار داریم. هدف ما استانداردسازی، حرفه‌ای کردن و پایدارسازی فعالیت‌هاست تا فرصت‌های اشتغال‌زایی، توسعه بازارچه‌های محلی و ملی و ایجاد پلتفرم‌ها و پایگاه‌های عرضه محصولات فراهم شود.

وی با تاکید به توسعه صنایع دستی در کشور گفت: تولید صنایع دستی در گذشته پراکندگی گسترده‌ای داشت و تولیدات بیشتر در حد تولیدات خانگی بود اما باید به سمت ایجاد و توسعه پایگاه‌‌ها و پلتفرم‌ها در این حوزه باشیم تا به یک بازارگاه جهانی تبدیل شویم و به صورت فرامرزی فعالیت کنیم و از این طریق می‌توانیم فعالیت‌ها را متمرکز، استاندارد و حرفه‌ای کنیم و مسیر رشد و توسعه طولانی‌مدت را هموار سازیم.

بر اساس این گزارش، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تفاهمنامه همکاری به ارزش 35 هزار میلیارد تومان با هدف توانمندسازی اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار امضا کردند.

«اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه هفتم پیشرفت و توسعه اشتغال و معیشت پایدار»، «ترویج گرددشگری و رونق تولید صنایع دستی با بهره گیری از قابلیت‌ها و توانایی‌های طرفین و هم افزایی حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و امکانانت مربوطه، با اولویت مناطق کمتر برخوردار و توانمندسازی اقتصادید و اجتماعی جوامع محلی»، «تکمیل زنجیره‌های تولید صنایع دستی و گردشگری» و «کمک به بازاریابی، برندسازی و بازاررسانی صنایع دستی» از مهمترین اهداف این تفاهم‌نامه است.

