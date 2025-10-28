در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
آمریکا نمیگذارد ایران از لیست سیاه FATF خارج شود/ با عضویت در CFT جریان داخلی بهانهای ندارد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: آمریکا و رژیم صهیونسیتی در FATF حضور دارند و تصمیمات این کارگروه اقدم مالی با اجماع گرفته میشود اما اصرار داشتیم برای اینکه بهانهای در اختیار عده و جریانی در داخل کشور که تحلیلهای ساده انگارانه دارند، ندهیم؛ CFT و پارلرمو را هم بپذیریم.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF با اینکه ایران عضو CFT شده بود و عدم پذیرش شروط ایران برای پیوستن به FATF اظهار داشت: باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF قابل پیش بینی بود. پیش از این هم گفته بودم که اگر CFT و پالرمو را بپذیریم و هیچ شرطی را هم نگذاریم باز هم ایران را از لیست سیاه FATF خارج نمیکنند.
وی ادامه داد: آمریکا و رژیم صهیونسیتی در FATF حضور دارند و تصمیمات این کارگروه اقدم مالی با اجماع گرفته میشود اما اصرار داشتیم برای اینکه بهانهای در اختیار عده و جریانی در داخل کشور تحلیلهای ساده انگارانه دارند، ندهیم CFT و پارلرمو را هم بپذیریم.
این نماینده مجلس گفت: پیوستن ایران به CFT و FATF دقیقا شبیه به جنگ ١٢ رزوه است. اگر قبل این جنگ، مذاکرهای را با آمریکا شروع نکرده بودیم؛ عدهای در داخل کشور میگفتند به دلیل اینکه وارد مذاکره نشدیم به کشورمان حمله شد و اگر مذاکره میشد جنگ رخ نمیداد. اما دور اندیشی مقام معظم رهبری باعث شد دست آمریکا و رژیم صهیونسیتی رو شود و در حین مذاکره جنگ رخ دهد و همین دوراندیشی یک اجماع در داخل کشور ایجاد کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: در جریان پالرمو و CFT هم شاهد همین روند هستیم اگر مجمع تشخیص مصلحت CFT را رد میکرد بلافاصله جریانی در داخل کشور حملهور میشد که به دلیل عدم عضویت در CFT در لیست سیاه باقی ماندیم. می گفتند مسیرها را مسدود کردهاید و اجاره نمیدهید ارتباط با دنیا ایجاد شود.
قادری با تاکید بر اینکه بنایی ندارند که ایران را از لیست سیاه خارج کنند، گفت: واقعیت این است که به دنبال نوکری مانند قبل از انقلاب هستند که مانند ژاندارمر منطقه با کشورها برخورد و رفتار کنند و هرچه ما عقب نشینی کنیم آمریکا و رژیم صهیونسیتی وقیحتر خواهند شد. اما در مواقعی برای اینکه بهانهای به دست جریان داخلی و شرکای خارجی ندهیم، اقداماتی انجام دادیم.
وی ادامه داد: این ادعا مطرح شد که اگر عضو CFT و پالرمو نشویم، همکاری با چین و روسیه سخت میشود و در آن زمان هم امکان دفاع از دلایل خود برای عدم پیوستن را نداشتیم اما در حال حاضر با وجود اینکه ایران عضو CFT شد اما همچنان در لیست سیاه باقی ماند، آنها بهانهای ندارند و برای آنها روشن شد که FATF قصدی برای خارج کردن ایران از لیست سیاه ندارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: ممکن است که با توجه به فشارهای کشورهای غربی بر روی کشورهای همسایه و شرکای ایران، برخی از این کشورها تجارت و مبادلات خود را با ما محدود کنند اما باید توجه داشت که مگر ما از برجام خارج شدیم که آمریکا کشورمان را مورد تحریمهای سختتری قرار داد؟ ممکن است که کشورها تحت فشار اجبارها قرار بگیرند اما فضای گذشته تغییر کرده و ورود ما به بریکس و شانگهای فرصت ایجاد کرد با کشورهای عضو این پیمان روابط اقتصادی داشته باشیم.
قادری با بیان اینکه گمان میکنم برای جلسه آینده دربهمن ماه باز هم بهانهای مطرح می کنند تا ایران از لیست سیاه خارج نشود، اظهار داشت: تحلیل ساده انگارانهای وجود دارد که تمام روابط اقتصادی ایران به عضویت در FATF وابسته است، در موضوع با مبارزه با تروریسم و پولشویی و چارچوبهای FATF، باید در قوانین داخلی قانونهایی را مصوب کنیم چراکه خودمان هم از جریان تروریسم بیشترین ضربه را دیدیم. به خوبی میدانیم که آمریکا با این الفاظ و سازمانها بازی میکند وگرنه دیدیم آقای جولانی که پیش از این در لیست سیاه آمریکا قرار داشت به یکباره به عنوان متحد آمریکا در سوریه حاضر میشود .این نشان میدهد که معیارهای دوگانه آنها به سخره گرفتن تمام نهادهای بینالمللی بوده و نماد تروریسم بینالمللی همین رژیم صهیونسیتی است اما مورد حمایت همین نهادها قرار میگیرند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه اتفاقات غزه و جنگ ١٢ روزه تمام موضوعات را برای مردم جهان روشن کرد، گفت: تحصنهای فراگیر در تمام دنیا نشان میدهد افکار عمومی تحت تاثیر این استانداردهای دوگانه قرار گرفتهاند.