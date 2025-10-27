برخورد با صادرکنندگان دارای تعهد ارزی بیش از سه میلیون یورو
صادرکنندگانی که میزان تعهد ایفانشده آنها بیش از سه میلیون یورو است و کمتر از ۱۰ درصد تعهدات خود را تا پایان سال ۱۴۰۳ بازگرداندهاند، به دستگاههای ذیربط معرفی شوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مصوبات سی و پنجمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد.
در این ابلاغیه آمده است: با عنایت به مکاتبه شماره ۰۴/۱۸۲۱۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ معاونت ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ابلاغ مصوبات سی و پنجمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات اهم تصمیمات جلسه مذکور به شرح استحضار و بهره برداری ری مقتضی ایفاد میگردد:
۱- نظر به اینکه مهلت مصالحه ریالی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسب مصوبات بیست و نهمین جلسه کارگروه) با توجه از صادرکنندگان مشمول به دلایلی موفق به پرداخت مصالحه ریالی سالهای ۱۳۹۷ - ۱۴۰۰ نگردیدهاند، مقرر شد مهلت پرداخت مصالحه ریالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تمدید گردد. سازمان توسعه تجارت ایران نسبت به اطلاع رسانی به ذینفعان اقدام مینماید.
۲- مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا و تجهیزات مورد استفاده در پروژههای صادرات خدمات فنی و مهندسی که قرارداد و همچنین کوتاژهای صادراتی کالاها و تجهیزات مورد استفاده در آن توسط کمیته ماده (۱۹) آئین نامه اجرایی حمایت از صادرات خدمات و مهندسی تأیید گردد، به یک سال افزایش مییابد. اجرای مستمر این مصوبه مشروط به گزارش دقیق کمیته (۱۹) از عملکرد ذینفعان در دورههای ۶ ماهه به دبیرخانه کارگروه مزبور و موافقت کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات بیست و نهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از بازگشت ارز و عدم سو رفتار تجاری از سوی صادرکنندگان مزبور و موافقت کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات است. لذا مهلت ۶ ماهه مندرج در بند (۴-۱) صادرات (ابلاغی ۰۳/۳۱۷۳۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵) کانلمیکن خواهد بود.
۳- بند ۴-۲ مصوبات بیست و نهمین جلسه کارگروه بازگشت حاصل از صادرات (ابلاغی شماره ۰۳/۳۱۷۳۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵) به شرح زیر اصلاح میگردد: مهلت رفع تعهد ارزی کلیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و سایر خدمات تصمیمات کمیته ماده (۱۹) آئین نامه اجرایی حمایت خدمات فنی و مهندسی و کمیته ماده (۵) بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات سالهای ۱۴۰۰ - ۱۳۹۷ حسب مورد که نسبت به رفع تعهد ارزی خود تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ اقدام نمودهاند مشمول بهرهمندی از معافیت مالیاتی خواهند بود. اطلاعات مربوط به بازگشت ارز صادرکنندگان مذکور به صورت تجمیعی توسط بانک مرکزی برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و مینای محاسبه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مذکور خواهد بود.
۴- با توجه به عملکرد نامناسب بازگشت ارز برخی از صادر کنندگان که ضمن صادرات غیرمتعارف، نسبت به بازگشت ارز اقدام ننمودهاند به استناد ماده (۱۲) آئین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بند (۴) ذیل ماده (۳) آئین نامه اجرایی مزبور کارگروه با معرفی صادرکنندگان دارای تعهد منقضی شده بیش از سه میلیون یورو که تعهدات ایفا نشده ایشان تا سال ۱۴۰۳ کمتر از ۱۰ درصد است، موافقت نموده و ضمناً مقرر گردید اطلاعات صادرکنندگان دارای تعهد منقضی شده بیش از سه میلیون یورو به دستگاههای عضو کارگروه جهت تحلیل و بررسی و اعلام نظر ارسال گردد.