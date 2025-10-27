خبرگزاری کار ایران
زمان اعلام نتایج قرعه کشی خودروهای وارداتی اعلام شد

کد خبر : 1705305
مدیر پروژه واردات خودرو گفت: برگزاری قرعه‌کشی دومین دوره عرضه خودروهای وارداتی دیروز انجام شد و نتایج این مرحله امروز اعلام خواهد شد.

به گزارش ایلنا، مهدی ضیغمی، مدیر پروژه واردات خودروی وزارت صمت در خصوص زمان اعلام نتایج دومین دوره عرضه خودروهای وارداتی اظهار کرد: دیروز قرعه‌کشی دور جدید عرضه خودروهای وارداتی انجام شد و نتایج امروز -یکشنبه ۴ آبان- اعلام خواهد شد.

به گفته او، در این دوره دو خودروی وارداتی برای شرکت سایپا عرضه شده است که شامل زوتی DL5 با قیمت در مبادی ورودی ۸۲۶ میلیون تومان به صورت قیمت قطعی و چانگان CS55 پلاس با قیمت یک میلیارد و۷۸۳ میلیون تومان که به صورت علی‌الحساب اعلام شده است.

لازم به ذکر است، در این دوره عرضه خودروها به صورت فروش فوق‌العاده و ۱۲۰ روزه به مشتریان تحویل داده می‌شود. متقاضیان برای کسب اطلاعات تکمیلی به سایت سامانه خودروهای وارداتی به آدرس Salecars.ir مراجعه کنند.

 

