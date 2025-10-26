اعلام جرم شورای رقابت علیه ۶ نهاد عمومی و ۱ صندوق

به گزارش ایلنا، شورای رقابت در جلسه ۷۹۲ خود و در پی ارائه گزارش اجرای ماده (۶)، به دلیل اعلام نکردن اطلاعات مالکیتی شش نهاد عمومی غیر دولتی و یک صندوق بازنشستگی طی ادوار ۶ ماهه اخیر، اعلام جرم کرد. همچنین در این جلسه، بر اساس تکالیفی که در بندهای ۲، ۳ و ۴ مصوبه ابلاغی جلسه ۲۸ مهر ۱۳۹۹، توسط شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانونی اساسی برای شورای رقابت تعیین شده است، گزارشی از تهیه آیین‌نامه اجرایی ماده (۶) و لایحه اصلاحی ماده (۶) توسط مرکز ملی رقابت ارائه شد که به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانونی اساسی نیز ارسال شده است.

پیش از این نیز به منظور ارتقاء بهره برداری از اقدامات انضباطی و جرایم مصرح در ماده (۶)، کمیته نظارتی-قضایی نسبت به مشمولینی که با شورای رقابت همکاری مناسبی نداشته اند، تشکیل شده واعلام جرم‌ موضوع ماده (۷۲) علیه نهادهای مشمول این قانون صورت گرفته بود.

گفتنی است: بر اساس بند ۱ ماده (۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها، صندوق های بازنشستگی و نهادهای نظامی و انتظامی کشور موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند و در صورت عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن، با مشمولین متخلف بر اساس ماده (۷۲) برخورد و اعلام جرم خواهد شد.همچنین بر اساس اصلاحیه ماده (۶) در خرداد ماه ۱۳۹۷، مالکیت شرکت های تابعه و وابسته نهادهای مشمول این ماده قانونی حداکثر ۴۰ درصد بوده و مازاد بر این سقف مشخص شده باید حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، واگذار شده و گزارش واگذاری های انجام شده هر شش ماه یکبار یا یک ماه بعد از واگذاری به شورای رقابت ارسال شود.

انتهای پیام/