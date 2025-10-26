راهی جز جایگزینی کابل مسی با فیبر نوری نداریم/ ناچار به واردات مودم هستیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در کنفرانس ملی مخابرات که با شعار "هم صدا برای توسعه ارتباطات" امروز یکشنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۴ در هتل المپیک برگزار شد، گفت: امروز در عصر هوش مصنوعی و رونق ارتباطات، اتصال مردم به اینترنت پرسرعت امری اجتناب‌ناپذیر است و همه مشترکان خانگی، صنعتی و حوزه‌های سلامت و پزشکی از راه دور با بروز فناوری‌های جدید از قبیل هوش مصنوعی و اینترنت اشیا نیازمند اینترنتی امن و با کیفیت هستند.

وی با اشاره به گذشت حدود صد سال از ایجاد کابل مسی گفت: در این سال‌ها انواع و اقسام فناوری‌ها روی کابل‌های مسی سوار شد، اما امروز با توجه به فرسودگی شبکه مسی و نیاز روز افزون کاربران، همانند بسیاری از کشور‌ها باید از کابل مسی به فیبر نوری مهاجرت کنیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: از سال ۹۵ فیبر نوری در کشور کشیده شده است، اما فقط ۸ درصد مشترکان از خدمات مبتنی بر فیبر نوری استفاده می‌کنند.

جعفرپور افزود: یکی از شاخصه‌های توسعه‌یافتگی در کشور‌ها میزان بهره مندی مردم از فیبر نوری است و ما هم این طرح را در دستور کار قرار داریم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: هم اکنون ۸۰ درصد ترافیک روی تلفن همراه سوار شده است و راهی جز توسعه اینترنت ثابت نداریم.

وی گفت: در این شرایط با همراهی وزارت ارتباطات طرح ملی مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری را در دستور کار قرار دادیم و کل کابل‌های مسی در مدت ۵ سال در سراسر کشور جمع آوری و تبدیل به فیبر نوری می‌شود.

ناچار به واردات مودم هستیم

مدیرعامل شرکت ملی مخابرات با بیان اینکه امروز با هفته‌ای ۱۰ هزار اتصال که در شرکت مخابرات با پروژه سواپ اتفاق می‌افتد بعضا ما نیاز به واردات بخشی از مودم داریم، گفت: برنامه‌ریزی ما برای رسیدن به هفته‌ای ۵۰ هزار اتصال است و نیاز است که همه تولیدکنندگان مودم ظرفیت‌های تولید خود را افزایش بدهند. جعفرپور ادامه داد: همین امروز حاضریم تمام ظرفیت تولید مودم در کشور را پیش‌خرید و گارانتی کنیم و به شکلی مشارکت کنیم.

وی افزود: وقتی یک پروژه ملی می‌تواند هم برای مشترکان و هم کاربران و هم تولیدکنندگان و هم برای اپراتورهای مخابراتی عواید بسیار بالایی داشته باشد می‌توانیم بگوییم پروژه یک پروژه موفق خواهد بود.

ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال از GDP به بالای ۱۰ درصد با اجرای پروژه سواپ

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درباره سرعت دسترسی کاربران گفت: سرعت در فناوری VDSL بیش از ۱۶ مگابیت نخواهد بود و در مناطق دورتر کمتر است؛ در حالی که با اجرای کامل شبکه فیبر نوری، سرعت دسترسی کاربران می‌تواند به حدود هزار مگابیت بر ثانیه برسد. اجرای این پروژه همچنین باعث کاهش فشار بر شبکه موبایل خواهد شد.

جعفرپور افزود: افزایش ضریب نفوذ اینترنت و توسعه ارتباطات ثابت تأثیر بالایی بر رشد GDP کشور دارد و سهم اقتصاد دیجیتال از GDP با اجرای پروژه سواپ می‌تواند به بالای ۱۰ درصد برسد.

وی در پایان گفت: با کامل شدن پروژه سواپ، عدالت ارتباطی برقرار خواهد شد و دسترسی به اینترنت پرسرعت در سراسر کشور فراهم می‌شود تا هر فرد در هر نقطه‌ای از ایران خدماتی مشابه تهران دریافت کند. اجرای این پروژه بزرگ نیازمند همکاری، همدلی و وفاق ملی است.

