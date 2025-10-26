معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به ایلنا:
وام ١.۶ میلیارد دلاری روسها به پروژه راهآهن رشت-آستارا/ آغاز پرداخت از ماه آینده
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: روسیه ١.۶ میلیارد دلار تسهیلات ارزان قیمت یعنی با سود ٣ درصد برای ساخت راهآهن رشت- آستارا در اختیار ایران قرار میدهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایلنا درباره ارزش قرارداد راهآهن رشت- آستارا اظهار داشت: ارزش قرارداد پروژه ساخت رشت- آستارا ١.۶ میلیارد دلار است و ظرف ١٠ الی ١۵ روز آینده برای انعقاد قرارداد نهایی به مسکو میرویم.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در پاسخ به سوال دیگر ایلنا مبنی بر اینکه مدل این قرارداد و همکاری با روسیه چگونه خواهد بود، گفت: روسیه ١.۶ میلیارد دلار تسهیلات ارزان قیمت یعنی با سود ٣ درصد برای ساخت راهآهن رشت- آستارا در اختیار ایران قرار میدهد.
وی در پاسخ به سوال دیگر ایلنا درباره زمان آغاز پرداخت تسهیلات تاکید کرد: روند پرداخت تسهیلات ١.۶ میلیارد دلاری پس از انعقاد قرارداد آغاز خواهد شد.