در همایش بزرگداشت روز ملی خرمای ایران صورت گرفت:

قدردانی معاون پارلمانی وزیر اقتصاد از عملکرد بانک کشاورزی در حمایت از توسعه زنجیره خرما

قدردانی معاون پارلمانی وزیر اقتصاد از عملکرد بانک کشاورزی در حمایت از توسعه زنجیره خرما
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر اقتصاد در دومین بزرگداشت روز ملی خرمای ایران، با تجلیل از نقش اثرگذار بانک کشاورزی در تقویت مالی زنجیره تولید و صادرات خرما، این بانک را مهم‌ترین بازوی حمایت از بخش کشاورزی کشور دانست.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، در دومین بزرگداشت روز ملی خرمای ایران که به میزبانی استان خوزستان و با حضور بیش از ۲۰۰ مهمان ملی و استانی در سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد، تندیس ویژه این رویداد به پاس خدمات مؤثر بانک کشاورزی در حمایت از تولید و تجارت خرما به بانک کشاورزی خوزستان اهدا و از اقدامات این بانک قدردانی شد.

بر اساس این گزارش، در این مراسم محمدرضا دشتی اردکانی معاون حقوقی و پارلمانی وزیر اقتصاد ضمن قدردانی از عملکرد اثرگذار بانک کشاورزی در تامین مالی زنجیره ارزش خرما، جایگاه این محصول راهبردی در رشد صادرات غیرنفتی را کلیدی دانست و خواستار تداوم حمایت‌ها برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های بالای ارزآوری این محصول شد.

همچنین تولیدکنندگان خرما در نشست مشترکی با مدیران بانک و نمایندگان مجلس، حمایت‌های بانک کشاورزی را بی‌بدیل خواندند و تاکید کردند این بانک تنها نهاد در نظام اقتصادی کشور است که به‌طور واقعی در کنار تولیدکنندگان بخش کشاورزی قرار دارد و نقش اثرگذاری در پایداری تولید خرما ایفا می‌کند.

این گزارش می افزاید: در حاشیه این رویداد، تفاهم‌نامه همکاری میان انجمن خرمای خوزستان و بانک کشاورزی استان امضا و مقرر شد جریان‌های نقدی زنجیره ارزش خرما در شعب بانک کشاورزی متمرکز و تامین مالی مبتنی بر ابزارهای نوین از جمله SCF، SCM، ضمانت‌نامه، ال‌سی داخلی، اوراق گام، گواهی سپرده خاص و کشاورزی قراردادی از طریق پلتفرم‌های دیجیتال بانک اجرایی شود؛ اقدامی که به گفته جهانپور معماریان مدیر شعب بانک کشاورزی خوزستان، زمینه توسعه صنایع تبدیلی و افزایش رقابت‌پذیری خرمای ایران در بازارهای بین‌المللی را فراهم می‌کند.

بانک کشاورزی خوزستان در جریان این همایش با مشارکت فعال و استقرار میز خدمت، پاسخگوی مستقیم فعالان تولید و تجارت خرما بود.

شایان ذکر است، این مراسم به همت انجمن‌های خرمای ایران و خوزستان و با همکاری اتاق‌های بازرگانی اهواز، آبادان و خرمشهر و مشارکت سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد و میزبان چهره‌های ملی از جمله محمدرضا دشتی اردکانی معاون وزیر اقتصاد، محمدمهدی برومند معاون وزیر جهاد کشاورزی، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام و سیدعلی یزدی‌خواه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بود.

