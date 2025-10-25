در همایش بزرگداشت روز ملی خرمای ایران صورت گرفت:
قدردانی معاون پارلمانی وزیر اقتصاد از عملکرد بانک کشاورزی در حمایت از توسعه زنجیره خرما
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر اقتصاد در دومین بزرگداشت روز ملی خرمای ایران، با تجلیل از نقش اثرگذار بانک کشاورزی در تقویت مالی زنجیره تولید و صادرات خرما، این بانک را مهمترین بازوی حمایت از بخش کشاورزی کشور دانست.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، در دومین بزرگداشت روز ملی خرمای ایران که به میزبانی استان خوزستان و با حضور بیش از ۲۰۰ مهمان ملی و استانی در سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد، تندیس ویژه این رویداد به پاس خدمات مؤثر بانک کشاورزی در حمایت از تولید و تجارت خرما به بانک کشاورزی خوزستان اهدا و از اقدامات این بانک قدردانی شد.
بر اساس این گزارش، در این مراسم محمدرضا دشتی اردکانی معاون حقوقی و پارلمانی وزیر اقتصاد ضمن قدردانی از عملکرد اثرگذار بانک کشاورزی در تامین مالی زنجیره ارزش خرما، جایگاه این محصول راهبردی در رشد صادرات غیرنفتی را کلیدی دانست و خواستار تداوم حمایتها برای بهرهبرداری از ظرفیتهای بالای ارزآوری این محصول شد.
همچنین تولیدکنندگان خرما در نشست مشترکی با مدیران بانک و نمایندگان مجلس، حمایتهای بانک کشاورزی را بیبدیل خواندند و تاکید کردند این بانک تنها نهاد در نظام اقتصادی کشور است که بهطور واقعی در کنار تولیدکنندگان بخش کشاورزی قرار دارد و نقش اثرگذاری در پایداری تولید خرما ایفا میکند.
این گزارش می افزاید: در حاشیه این رویداد، تفاهمنامه همکاری میان انجمن خرمای خوزستان و بانک کشاورزی استان امضا و مقرر شد جریانهای نقدی زنجیره ارزش خرما در شعب بانک کشاورزی متمرکز و تامین مالی مبتنی بر ابزارهای نوین از جمله SCF، SCM، ضمانتنامه، السی داخلی، اوراق گام، گواهی سپرده خاص و کشاورزی قراردادی از طریق پلتفرمهای دیجیتال بانک اجرایی شود؛ اقدامی که به گفته جهانپور معماریان مدیر شعب بانک کشاورزی خوزستان، زمینه توسعه صنایع تبدیلی و افزایش رقابتپذیری خرمای ایران در بازارهای بینالمللی را فراهم میکند.
بانک کشاورزی خوزستان در جریان این همایش با مشارکت فعال و استقرار میز خدمت، پاسخگوی مستقیم فعالان تولید و تجارت خرما بود.
شایان ذکر است، این مراسم به همت انجمنهای خرمای ایران و خوزستان و با همکاری اتاقهای بازرگانی اهواز، آبادان و خرمشهر و مشارکت سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد و میزبان چهرههای ملی از جمله محمدرضا دشتی اردکانی معاون وزیر اقتصاد، محمدمهدی برومند معاون وزیر جهاد کشاورزی، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام و سیدعلی یزدیخواه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بود.