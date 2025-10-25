۵۳۰ هزار کارت سوخت نامعتبر باطل شد

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، عباس باصفا در تشریح روند چگونگی شناسایی بیش از ۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز اظهار کرد: در دولت چهاردهم با تقاطع‌گیری داده‌های سامانه هوشمند با بانک اطلاعاتی فراجا بیش از ۵۳۰ هزار کارت سوخت نامعتبر از سال‌های گذشته شناسایی و از برداشت غیرمجاز روزانه ۱.۳ میلیون لیتر سوخت پیشگیری شد که این اقدام نقش قابل‌توجهی در پیشگیری از هدررفت منابع سوختی کشور دارد.

وی با بیان اینکه بانک اطلاعاتی سامانه هوشمند سوخت در این مدت با پیگیری‌های واحد امور کارت سامانه هوشمند سوخت، همکاری‌های پلیس فراجا، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دادستانی کل کشور، پس از گذشت حدود ۱۸ سال به‌روزرسانی و ۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز شناسایی شد، افزود: بخش عمده این کارت‌های سوخت غیرمجاز مربوط به موتورسیکلت‌ها و خودروهای سرقتی، خودروهای اوراق‌شده و خودروهایی با دستور اوراق است که تا پیش از این به‌دلیل دسترسی نداشتن شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به این اطلاعات، ابطال این کارت‌ها انجام نشده بود.

صدور کارت سوخت طبق روال قبل در حال انجام است

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره برخی از گلایه‌های مردم در زمینه تأخیر صدور کارت‌های هوشمند سوخت گفت: ثبت درخواست کارت سوخت با استفاده از دو روش ازجمله ثبت درخواست از طریق سامانه اینترنتی به آدرس fcs.niopdc.ir و مراجعه حضوری به دفاتر پلیس+۱۰ انجام می‌شود که تا پیش از خرداد ۱۴۰۴، فرآیند صدور و تحویل کارت سوخت با استفاده از سامانه اینترنی، در مدت زمان کمتر از ۱۰ روز و در روش مراجعه حضوری در مدت ۴۰ روز انجام می‌شد، اما در اوایل تیر امسال، به‌دلیل ضرورت‌های عملیاتی شرکت تولیدکننده کارت، خط تولید به‌مدت یک ماه متوقف شد و سپس به روال عادی خود بازگشت، در نتیجه هم‌اکنون هیچ‌گونه مشکلی برای صدور کارت‌ وجود ندارد و فرآیند ثبت در خواست و صدور کارت سوخت با استفاده از هر دو روش طبق روال قبل در حال انجام است.

باصفا با بیان اینکه یکی از اقدام‌های مهم و مؤثری که به‌تازگی انجام شده است، پیاده‌سازی و راه‌اندازی خط جدید تولید کارت هوشمند سوخت است، بیان کرد: تاکنون دانش شخصی‌سازی تجهیزات و دستگاه‌های صدور کارت سوخت در انحصار کشورهای آلمان و چین بوده که همکاران امور کارت با اتکا به دانش بومی و مهندسی معکوس موفق به رفع انحصار در این حوزه شدند که سبب اضافه شدن دستگاه‌های جدید به خط تولید صدور کارت و افزایش چند برابری ظرفیت تولید روزانه کارت سوخت می‌شود.

