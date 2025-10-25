خبرگزاری کار ایران
جزئیات فروش محصولات ایران خودرو + لینک ثبت‌ نام

فروش ۱۱ محصول ایران خودرو از روز پنج‌شنبه اول آبان‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پایان روز سه‌شنبه ششم آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، نهمین دوره ثبت درخواست خرید و اولویت‌بندی متقاضیان واجد شرایط محصولات گروه صنعتی ایران خودرو آغاز شد.

زمان ثبت نام محصولات ایران خودرو

ثبت نام محصولات ایران خودرو از روز پنج‌شنبه اول آبان‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شد و تا پایان روز سه‌شنبه ششم آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

خودروهای عرضه شده در طرح فروش ایران خودرو

در این دوره ثبت‌نام در قالب طرح‌های فروش فوری، فوق‌العاده و پیش‌فروش برای سه گروه شامل متقاضیان عادی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح جایگزینی خودروهای فرسوده است.

در نهمین دوره ثبت درخواست، محصولات ری‌را، پژو 207 دستی هیدرولیک، پژو 207 دستی سقف شیشه‌ای رینگ آلومینیومی، پژو 207 دستی سقف شیشه‌ای رینگ فولادی، تارا دستی، سورن دوگانه‌سوز، سورن XU7P، رانا پلاس، دنا پلاس اتوماتیک EF7 توربوشارژ و دناپلاس EFP دستی شش سرعته با رینگ آلومینیومی و دنا پلاس EFP دستی شش سرعته با رینگ فولادی قابل عرضه هستند.

لینک ثبت نام

متقاضیان می‌توانند در بازه زمانی اعلام‌شده با مراجعه به وب‌سایت ikcosales.ir نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.
همانند دوره‌های گذشته هر فرد مجاز به انتخاب یک دستگاه خودرو است و برای ثبت‌نام به مسدودسازی حساب نیازی نیست.

