به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، آیین اختتامیه چهارمین همایش جانشینان و معاونین هماهنگ کننده عقیدتی سیاسی های نیروی پدافند هوایی ارتش در منطقه پدافند هوایی شمال شرق امام رضا (ع) با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد بهمن رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی پدافند هوایی ارتش، امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، برگزار شد.

رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی پدافند هوایی ارتش با اشاره به اینکه کار عقیدتی سیاسی جنگ روایت‌ هاست، گفت: جهاد تبیین نه تنها در زمان جنگ، بلکه در دوران پس از جنگ نیز وظیفه دارد تا وقایع را به درستی روایت و از این طریق، نسل‌ های آینده را با حقایق و واقعیت‌ های تاریخی آشنا کند.

وی با بیان اینکه دشمنان این مرز و بوم با تمام توان، دین و فرهنگ کشورمان را هدف قرار گرفته اند، خاطرنشان کرد: ضروری است که با روایت‌ گری صحیح و جهاد تبیین در برابر این تهدیدات ایستادگی کنیم.

حجت الاسلام بهمن با تاکید بر اینکه تنها با همدلی و اتحاد می‌توان به مقابله با تهاجمات فرهنگی دشمنان پرداخت و آرمان‌ های انقلاب اسلامی را زنده نگه داشت، خاطرنشان کرد: روایت‌‎گری صحیح و مستند از فرهنگ و دین ما می‌تواند به مقابله با شبهات و تهاجم فرهنگی کمک کند و مهم ترین وظیفه ما این است که بتوانیم ارزش‌‌های خود را به نسل‌ های آینده منتقل کنیم.

امیر سرتیپ دوم ستاد علی خلیل آبادی جانشین منطقه پدافند هوایی شمال شرق امام رضا (ع) نیز، با اشاره به اینکه بصیرت‌ افزایی از اصلی‌ ترین نیازهای جامعه امروز است، اظهار کرد: مقام معظم رهبری بارها بر اهمیت این موضوع تأکید کرده‌اند و باید به این نکته توجه کنیم که بصیرت، کلید فهم درست مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.

وی افزود: بصیرت‌ افزایی به ما کمک می‌کند تا بتوانیم با آگاهی بیشتر به تحلیل مسائل بپردازیم و تصمیمات بهتری بگیریم چرا که این موضوع نه تنها برای فرد بلکه برای کل جامعه حیاتی است.

همچنین امیر سرتیپ دوم محسن بیوک جانشین اداره عقیدتی سیاسی نیروی پدافند هوایی ارتش به اهمیت نقش عقیدتی سیاسی در ارتش و تأثیر آن بر روحیه و عملکرد نیروها اشاره کرد و گفت: تقویت ارتباطات درون‌ سازمانی و هم‌افزایی بین عقیدتی سیاسی‌ها، کلید موفقیت در مأموریت‌های محوله است.

وی افزود: این همایش با هدف تقویت و تعامل بیشتر بین معاونین هماهنگ کننده عقیدتی سیاسی‎ها و ارتقاء سطح همکاری دینی و فرهنگی در بین کارکنان در حال برگزاری است.

جانشین اداره عقیدتی سیاسی نیروی پدافند هوایی ارتش در پایان خاطرنشان کرد: باید به دنبال تقویت ارتباطات و همکاری‌‌های بین‌ سازمانی باشیم تا بتوانیم به بهترین نحو ممکن به مأموریت‌‌های خود عمل کنیم.

