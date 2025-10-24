خبرگزاری کار ایران
اعلام قیمت طلا و سکه ٢ آبان ١۴٠۴

اعلام قیمت طلا و سکه ٢ آبان ١۴٠۴
امروز جمعه ٢ آبان ماه قیمت طلا و سکه اعلام شد .

به گزارش ایلنا، امروز جمعه ٢ آبان ماه  ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ٨۴ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١٠میلیون و ٨٩۵ هزار تومان و طلای ٢۴ عیار به ١۴ میلیون و ۵٢۶ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ١١٣ میلیون و ۶٩٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ١٠٧ میلیون و ۶٠٠ هزار تومان معامله شد .

 نیم سکه هم ۵٨ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ٣٣میلیون و ۶٠٠ هزار تومان رسید.

