اعلام قیمت طلا و سکه ٢ آبان ١۴٠۴

به گزارش ایلنا، امروز جمعه ٢ آبان ماه ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ٨۴ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١٠میلیون و ٨٩۵ هزار تومان و طلای ٢۴ عیار به ١۴ میلیون و ۵٢۶ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ١١٣ میلیون و ۶٩٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ١٠٧ میلیون و ۶٠٠ هزار تومان معامله شد .

نیم سکه هم ۵٨ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ٣٣میلیون و ۶٠٠ هزار تومان رسید.

