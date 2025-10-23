اعلام رسمی انحلال بانک آینده

به گزارش ایلنا از بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی امروز، پنجشنبه با تاکید بر همراهی همیشگی مردم ایران در قبال برنامه‌های بانک مرکزی تاکید کرد: اصلاح نظام بانکی همواره یکی از اساسی‌ترین اصلاحات اقتصادی کشور است که در توسعه خدمات مالی و ارتقای عدالت اقتصادی و اجتماعی اهمیت به سزایی دارد.

محمدرضا فرزین با تاکید بر اینکه برنامه اصلاح نظام بانکی در ۳ سال گذشته با تمام فراز و نشیب‌ها پیگیری شده است، گفت: بهبود شفافیت و سلامت و ثبات پولی کشور از مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های اصلاح نظام در بانکی مرکزی است.

وی تاکید کرد: این موضوع در ۳ سال اخیر با حمایت ریاست جمهوری، ریاست مجلس شورای اسلامی و ریاست قوه قضاییه و نمایندگان مجلس و در چارچوب قوانین و مقررات بالا دستی به‌ویژه قانون بانک مرکزی و قانون برنامه توسعه هفتم پیگیری شده و هم اکنون در حال جریان است.

فرزین، اولویت اصلی بانک مرکزی را تمرکز بر اصلاح بانک‌های ناتراز و ناسالم اعلام و تاکید کرد: بر اساس آمار و طی ۵ سال گذشته، تعداد بانک‌های با کفایت سرمایه منفی (که از مهم‌ترین شاخص‌های ناترازی بانکهاست) از ۱۴ بانک به ۷ بانک کاهش یافته است. به عبارت دیگر، در سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۵ بانک و در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۲ بانک کفایت سرمایه مثبت داشته‌اند. اما به‌طور خاص در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲ بانک که چندین سال به عنوان بانک‌های ناتراز مطرح بودند با اقدامات اصلاحی و نظارت بر فرآیند اصلاح، به جرگه بانک‌های تراز پیوستند.

رئیس هیات عالی بانک مرکزی افزود: اگر چه اولویت اصلی بانک مرکزی تمرکز بر اصلاح است و لیکن در صورت عدم امکان اصلاح، ادامه حیات بانک‌های ناتراز غیر قابل اصلاح، خسارات بوده و هزینه‌های جبران‌ناپذیر بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

رئیس هیات عالی بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: یکی از بانک‌هایی که در دو دهه اخیر به عنوان نماد ناکارآمدی و ناترازی نظام بانکی از آن یاد می‌شود بانک آینده است. با وجود تمام تلاش‌های صورت پذیرفته، این بانک نتوانسته در مسیر اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی قرار گیرد. به این منظور، طبق ظرفیت‌ها و پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قانون و اختیارات اعطایی، از امروز (یکم آبان ۱۴۰۴) بانک آینده با عاملیت بانک ملی ایران وارد "فرآیندگزیر" یا فیصله می‌شود.

تمام سپرده‌گذاران بانک آینده از سوم آبان ۱۴۰۴، سپرده‌گذاران بانک ملی ایران خواهند بود

فرزین خاطرنشان کرد: بنابراین از روز شنبه سوم آبان ۱۴۰۴، تمام سپرده‌گذاران بانک آینده، سپرده‌گذاران بانک ملی ایران خواهند بود و روال ارائه خدمات به سپرده‌گذاران مطابق رویه قبل توسط بانک ملی ارائه خواهد شد و هیچ مشکلی در استفاده مردم از کارت‌ها و حساب‌هایشان در این بانک وجود نخواهد داشت.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه افزود: شعب بانک آینده نیز از روز شنبه سوم آبان ماه تحت عنوان شعب بانک ملی ایران، کلیه خدمات بانکی را به مشتریان بانک آینده ارائه خواهند کرد.

فرزین گفت: همچنین طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، تمام سهامداران خرد بانک آینده از هفته آینده در صورت تمایل می‌توانند سهام خود را به بالاترین قیمت یک سال گذشته، به صندوق ضمانت سپرده‌ها به فروش برسانند. در صورت عدم تمایل هم برنامه‌ریزی لازم صورت پذیرفته شده که جزئیات آن توسط همکاران اعلام می‌شود.

رئیس هیات عالی بانک مرکزی در ادامه افزود: تمام دارایی‌های بانک آینده نیز به تملک صندوق ضمانت سپرده‌ها درمی‌‎آید. بر اساس تجربه قبلی در موسسه نور، هیچگونه ناترازی از بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد و به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که این فرآیند، به توسعه و تقویت بانک ملی ایران منجر شود.

تمام کارکنان بانک آینده، کارمند بانک ملی می‌شوند

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه افزود: ضمن قدردانی ویژه از زحمات تمامی همکارانم در بانک آینده اعلام می‌دارم که از روز شنبه سوم آبان ۱۴۰۴ آنها کارکنان بانک ملی ایران خواهند بود. جهت انجام این امر در بهترین کیفیت ممکن، اختیارات لازم به بانک مرکزی و بانک ملی ایران اعطا شده است.

فرزین تاکید کرد: مردم اطمینان داشته باشند که این فرآیند در امنیت کامل صورت پذیرفته و بانک مرکزی، حافظ و نگهبان منابع آنها بوده و مثل همیشه، خود را مسئول نظارت و صیانت از سپرده‌های مردم می‌داند.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: امیدوارم این راهی که آغاز شده است بتواند سرمنشاء تحولات بزرگی در سلامت و ثبات نظام بانکی و اقتصادی کشور باشد؛ قدردان همراهی همه مردم ایران عزیز هستم.

