خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر نفت تهران را به مقصد دوحه ترک کرد

وزیر نفت تهران را به مقصد دوحه ترک کرد
کد خبر : 1703439
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر نفت برای شرکت در بیست‌وهفتمین اجلاس وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) دقایقی پیش تهران را به مقصد دوحه ترک کرد.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد شامگاه سه‌شنبه (۲۹ مهر) با هدف شرکت در بیست‌وهفتمین اجلاس وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) عازم قطر شد. 

بیست‌وهفتمین اجلاس وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) پنجشنبه، یکم آبان در دوحه قطر برگزار می‌شود. کشور قطر تاکنون هفت بار میزبان این اجلاس بوده که آخرین آن مربوط به سال ۲۰۱۶ میلادی است.

مهم‌ترین دستورکار بیست‌وهفتمین اجلاس وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز، هماهنگی اعضای مجمع برای مواجهه با برخی سیاست‌ها در سطح جهان است که توسعه صنعت گاز و بازار آن را با چالش و محدودیت مواجه می‌کند، همچنین در این اجلاس درباره موضوعات مهم سازمانی ازجمله انتخاب دبیرکل آتی مجمع و دستورکار هشتمین اجلاس سران کشورهای عضو مجمع در مسکو، تصمیم‌گیری می‌شود. 

 پیش از برگزاری اجلاس وزارتی، نشست فوق‌العاده هیئت اجرایی مجمع، چهارشنبه ۳۰ مهر در قطر  به‌منظور بررسی دستورکار، قطعنامه‌ها و بیانیه پایانی اجلاس وزارتی برگزار می‌شود. 

اجلاس وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز بر اساس اساسنامه مجمع، عالی‌ترین رکن مجمع کشورهای صادرکننده گاز است که هر سال بدون در نظرگرفتن اجلاس‌های فوق‌العاده تشکیل جلسه می‌دهد. در این اجلاس ضمن تصمیم‌گیری درباره رویه‌های سازمانی دبیرخانه مجمع، وزرا با بحث و تبادل نظر در خصوص تحولات جاری در صنعت و تجارت گاز در سطح جهانی و منطقه‌ای تصمیم‌گیری می‌کنند.

بیست‌وششمین اجلاس وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز، ۱۸ آذر ۱۴۰۳ در تهران برگزار شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ