واگذاری املاک بنیاد مستضعفان به شهرداری تهران/اتصال بلوار دلاوران به بزرگراه امام علی (ع)

واگذاری املاک بنیاد مستضعفان به شهرداری تهران/اتصال بلوار دلاوران به بزرگراه امام علی (ع)
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در راستای رفاه مردم شرق تهران بخشی از املاک خود را به شهرداری تهران واگذار کرد که در پی آن خیابان دلاوران از سمت غرب به بزرگراه امام علی (ع) می‌پیوندد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بنیاد مستضعفان، در پی درخواست شهرداری تهران و به منظور رفاه حال مردم منطقه ۴ شهرداری تهران، توافقاتی بین حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و علیرضا زاکانی شهردار تهران صورت گرفت که براساس آن بخشی از املاک متعلق به بنیاد مستضعفان برای کاهش و روانسازی بار ترافیکی این منطقه واقع در بلوار دلاوران آزادسازی و به شهرداری تهران واگذار شد.

براساس این توافق حدود  ۱.۴  هکتار از املاک بنیاد مستضعفان برای اجرای این پروژه در اختیار شهرداری تهران قرار گرفت.

توافق در اجرای این پروژه منجر به کاهش بار ترافیکی، بهبود شبکه حمل‌ونقل شهری، افزایش دسترسی‌ها و احیای بافت فرسوده محله‌ شمیران نو شد و مشکل ترافیکی چند ساله مردم این منطقه را مرتفع کرد.

 

