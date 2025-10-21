پیشگامی بانک کشاورزی در حمایت از تولید ملی بخش کشاورزی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مازندران؛ حاجی پور در دیدار با مدیر شعب بانک در استان اظهار داشت: مدیرعامل بانک کشاورزی، با فعالیت‌های مستمر و حضور فعال در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و درک عمیق از نیازهای بخش کشاورزی، در کنار همکاران خود همواره نقشی اثرگذار در حمایت از کشاورزی کشور و پشتیبانی از کشاورزان و تولیدکنندگان ایفا کرده‌ است.

عضو هیات رئیسه و نماینده مردم شریف آمل در مجلس شورای اسلامی افزود: در استان مازندران، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۴۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش کشاورزی و تولید پرداخت شده است که این مبلغ، گامی مؤثر در حمایت از تولیدات کشاورزی و تقویت اقتصاد استان بوده و نقش کلیدی در بازگرداندن واحدهای تولیدی راکد به چرخه فعالیت و ایجاد اشتغال داشته است.

وی در ادامه سخنان خود به اهمیت همکاری دوسویه میان بانک کشاورزی و مشتریان این بانک اشاره کرد و گفت: بانک کشاورزی به عنوان یک نهاد مالی معتبر، موظف است تسهیلات لازم را برای حمایت از بخش کشاورزی و تولید فراهم آورده و مشتریان این بانک نیز باید با سپرده گذاری و پرداخت به موقع تسهیلات خود، این چرخه حمایتی را تقویت کرده و به خدمت‌رسانی بیشتر بانک در این بخش کمک کنند.

حاجی پور همچنین به وضعیت مالی بانک‌های کشور و موفقیت‌های بانک کشاورزی اشاره کرد و افزود: در شرایطی که بسیاری از بانک‌های کشور با مشکل ناترازی منابع مواجه هستند، بانک کشاورزی با مدیریت کارآمد و توانمند خود توانسته است بدون ناترازی به ارائه خدمات به مشتریان خود ادامه دهد و نقش حیاتی خود را در رونق بخش کشاورزی ایفا کند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در ادامه به عملکرد موفق مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مازندران، اشاره کرد و گفت: این دستاوردها موجب تقویت بخش کشاورزی و تولید در استان مازندران شده است.

حاجی پور در پایان این دیدار از حمایت‌های بانک کشاورزی به عنوان یک همکار استراتژیک در بخش کشاورزی کشور قدردانی کرد و افزود: بانک کشاورزی با توجه به اهمیت ویژه‌ای که برای بخش کشاورزی قائل است، همواره در جهت تسهیل امور مالی کشاورزان و تولیدکنندگان پیشگام بوده است؛ از مدیرعامل بانک کشاورزی و مجموعه تحت مدیریت ایشان برای تلاش‌های بی‌وقفه در جهت حمایت از بخش کشاورزی و تولید کشور قدردانی می کنم.

