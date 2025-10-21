سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تشریح کرد:
پیشگامی بانک کشاورزی در حمایت از تولید ملی بخش کشاورزی
رضا حاجی پور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و نماینده مردم شریف شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی، ضمن قدردانی از اقدامات اثرگذار بانک کشاورزی در راستای رونق تولید، بر نقش کلیدی این بانک در حمایت از تولید ملی بخش کشاورزی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مازندران؛ حاجی پور در دیدار با مدیر شعب بانک در استان اظهار داشت: مدیرعامل بانک کشاورزی، با فعالیتهای مستمر و حضور فعال در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و درک عمیق از نیازهای بخش کشاورزی، در کنار همکاران خود همواره نقشی اثرگذار در حمایت از کشاورزی کشور و پشتیبانی از کشاورزان و تولیدکنندگان ایفا کرده است.
عضو هیات رئیسه و نماینده مردم شریف آمل در مجلس شورای اسلامی افزود: در استان مازندران، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۴۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش کشاورزی و تولید پرداخت شده است که این مبلغ، گامی مؤثر در حمایت از تولیدات کشاورزی و تقویت اقتصاد استان بوده و نقش کلیدی در بازگرداندن واحدهای تولیدی راکد به چرخه فعالیت و ایجاد اشتغال داشته است.
وی در ادامه سخنان خود به اهمیت همکاری دوسویه میان بانک کشاورزی و مشتریان این بانک اشاره کرد و گفت: بانک کشاورزی به عنوان یک نهاد مالی معتبر، موظف است تسهیلات لازم را برای حمایت از بخش کشاورزی و تولید فراهم آورده و مشتریان این بانک نیز باید با سپرده گذاری و پرداخت به موقع تسهیلات خود، این چرخه حمایتی را تقویت کرده و به خدمترسانی بیشتر بانک در این بخش کمک کنند.
حاجی پور همچنین به وضعیت مالی بانکهای کشور و موفقیتهای بانک کشاورزی اشاره کرد و افزود: در شرایطی که بسیاری از بانکهای کشور با مشکل ناترازی منابع مواجه هستند، بانک کشاورزی با مدیریت کارآمد و توانمند خود توانسته است بدون ناترازی به ارائه خدمات به مشتریان خود ادامه دهد و نقش حیاتی خود را در رونق بخش کشاورزی ایفا کند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در ادامه به عملکرد موفق مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مازندران، اشاره کرد و گفت: این دستاوردها موجب تقویت بخش کشاورزی و تولید در استان مازندران شده است.
حاجی پور در پایان این دیدار از حمایتهای بانک کشاورزی به عنوان یک همکار استراتژیک در بخش کشاورزی کشور قدردانی کرد و افزود: بانک کشاورزی با توجه به اهمیت ویژهای که برای بخش کشاورزی قائل است، همواره در جهت تسهیل امور مالی کشاورزان و تولیدکنندگان پیشگام بوده است؛ از مدیرعامل بانک کشاورزی و مجموعه تحت مدیریت ایشان برای تلاشهای بیوقفه در جهت حمایت از بخش کشاورزی و تولید کشور قدردانی می کنم.