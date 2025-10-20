قیمت گوشت وارداتی در فروشگاههای زنجیرهای اعلام شد/ هر کیلو ۶۰۰ هزار تومان!
انجمن واردکنندگان فرآوردههای خام دامی با صدور نامهای رسمی، سقف قیمت فروش گوشتهای منجمد وارداتی را بر مبنای نرخ ارز ۸۵هزار و ۴۰۰ تومانی مرکز مبادله اعلام و ابلاغ کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، انجمن واردکنندگان فرآوردههای خام دامی با ارسال نامهای رسمی به مدیران شرکتهای واردکننده، سقف قیمت فروش گوشتهای منجمد وارداتی را بر اساس نرخ ارز مرکز مبادله اعلام کرد.
در این نامه که با استناد به مصوبات چهاردهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار صادر شده، تأکید شده است که تعیین قیمتها با هدف حمایت از حقوق مصرفکنندگان، جلوگیری از نوسانات قیمتی و رعایت ضوابط قیمتگذاری کالاهای وارداتی انجام گرفته است. بر این اساس، نرخ فروش انواع گوشت منجمد گوسفندی و گوساله وارداتی با در نظر گرفتن نرخ پایه ارزی و هزینههای حمل، سود بازرگانی و مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده و از تاریخ ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ لازمالاجراست.
قیمت گوشتهای منجمد وارداتی بر مبنای نرخ ارز مرکز مبادله اعلام شده؛ قیمتها بین ۳۱۰ تا ۶۱۰ هزار تومان تعیین شد. همچنین نرخ ارز مبادلهای در محاسبات هر یورو ۸۵ هزار و ۴۰۰ تومان و نرخ آزاد ۱۳۰ هزار و ۲۲۵ تومان لحاظ شده است.