آغاز هفته FATF در پاریس/ایران،برمه و کره شمالی تنها حاضران لیست سیاه
هفته FATF از امروز در پاریس آغاز شد و تا روز جمعه 2 آبان ماه ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، چهارمین نشست عمومی FATF به ریاست الیسا دِ آندا مادرازو مکزیکی نیز از روز چهارشنبه 30 آذر آغاز و روز جمعه 2 آبان ماه پایان مییابد.
نمایندگانی از سراسر شبکه جهانی FATF متشکل از بیش از ۲۰۰ حوزه قضایی و ناظر در جلسات کارگروه و عمومی شرکت خواهند کرد و به مسائل کلیدی در مبارزه با تأمین مالی غیرقانونی خواهند پرداخت.
در نشست عمومی، اولین گفت و گوها در چارچوب دور جدید ارزیابیهای متقابل FATF از اقدامات کشورها برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاحهای کشتار جمعی شکل خواهد گرفت.
اقدامات انجام شده توسط بلژیک و مالزی - اولین کشورهایی که مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت - توسط شبکه جهانی مورد بحث قرار می گیرد.
به گزارش FATF در جلسه عمومی، طیف گستردهای از موضوعات مربوط به مبارزه با جرایم مالی، از جمله اقدامات جاری برای کمک به کشورها در تقویت تلاشهای بازیابی داراییها در سراسر جهان و پیشرفتهای حاصل شده توسط حوزههای قضایی تحت نظارت بیشتر، مورد بحث قرار می گیرد.
برای اولین بار، نیجریه و جامائیکا به عنوان کشورهای مهمان در این جلسات شرکت خواهند کرد و به کنیا تحت عنوان «ابتکار مهمان» میپیوندند که هدف آن گسترش دیدگاههای منطقهای در جلسات FATF است.
روز جمعه 2 آبان، رئیس FATF یک کنفرانس مطبوعاتی مجازی برای اعلام نتایج جلسه عمومی برگزار خواهد کرد.
بنا به این گزارش، هرگونه گزارش ارزیابی متقابل که در جلسات عمومی FATF تصویب شود، پس از یک دوره بررسی کیفیت و ثبات منتشر میشود.
به طور مرسوم، FATF پس از اجلاس عمومی، گزارشی از آخرین وضعیت «حوزههای قضایی پرخطر مشمول فراخوان اقدام» منتشر می کند.
این فهرست که به لیست سیاه معروف است شامل کشورهای کره شمالی، ایران و برمه است.