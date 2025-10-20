به گزارش ایلنا از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ "کامبیز ناظریان" مدیرعامل برق پایتخت، با اشاره به رشد قابل توجه استفاده از انرژی خورشیدی در پایتخت گفت: در حال حاضر بیش از ۲۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی پشت ‌بامی در تهران به بهره‌برداری رسیده است و این شهر بیشترین ظرفیت نصب‌ شده نیروگاه‌های خورشیدی را در کشور دارد.

وی افزود: این نیروگاه‌ها معمولاً با ظرفیت‌های کوچک ۲، ۳و ۵ کیلوواتی و به صورت پراکنده در سطح شهر احداث شده‌اند. برق تولیدی در همان محل مصرف می‌شود و به همین دلیل، نیازی به خطوط انتقال و شبکه ارتباطی گسترده ندارد که همین موضوع باعث افزایش بهره‌وری نسبت به نیروگاه ‌های متمرکز می‌شود.

ناظریان با اشاره به ظرفیت بالای تهران برای توسعه انرژی خورشیدی اضافه کرد: با توجه به تعداد زیاد ساختمان ‌ها و بام‌ های قابل استفاده، برآورد می‌شود بتوان تا ۱۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید در قالب نیروگاه‌های خورشیدی پشت ‌بامی ایجاد کرد. این میزان می‌تواند سهم مهمی در تأمین برق پایدار و کاهش مصرف سوخت‌ های فسیلی داشته باشد.

