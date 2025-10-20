خبرگزاری کار ایران
۲۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی پشت‌‌بامی؛ در تهران

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرد ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌ بامی پایتخت به ۲۳ مگاوات رسیده و امکان توسعه این ظرفیت تا ۱۵۰۰ مگاوات وجود دارد.

به گزارش ایلنا از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ "کامبیز ناظریان" مدیرعامل برق پایتخت، با اشاره به رشد قابل توجه استفاده از انرژی خورشیدی در پایتخت گفت: در حال حاضر بیش از ۲۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی پشت ‌بامی در تهران به بهره‌برداری رسیده است و این شهر بیشترین ظرفیت نصب‌ شده نیروگاه‌های خورشیدی را در کشور دارد.

وی افزود: این نیروگاه‌ها معمولاً با ظرفیت‌های کوچک ۲، ۳و ۵ کیلوواتی و به صورت پراکنده در سطح شهر احداث شده‌اند. برق تولیدی در همان محل مصرف می‌شود و به همین دلیل، نیازی به خطوط انتقال و شبکه ارتباطی گسترده ندارد که همین موضوع باعث افزایش بهره‌وری نسبت به نیروگاه ‌های متمرکز می‌شود.

ناظریان با اشاره به ظرفیت بالای تهران برای توسعه انرژی خورشیدی اضافه کرد: با توجه به تعداد زیاد ساختمان ‌ها و بام‌ های قابل استفاده، برآورد می‌شود بتوان تا ۱۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید در قالب نیروگاه‌های خورشیدی پشت ‌بامی ایجاد کرد. این میزان می‌تواند سهم مهمی در تأمین برق پایدار و کاهش مصرف سوخت‌ های فسیلی داشته باشد.

