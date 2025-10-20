سرمایه گذاری ۲۴ همتی بخش خصوصی و دولتی در بندر چابهار

به گزارش ایلنا، سعید رسولی در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی بندر شهید بهشتی چابهار که با همراهی هیات عامل سازمان، صورت گرفت در جمع خبرنگاران درخصوص برنامه های توسعه ای این بندر در سطح کلان و همچنین چشم انداز بندر چابهار، ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع مردم خونگرم و مرزبان سیستان و بلوچستان و چابهار گفت: این بازدید در ادامه سفرهای برنامه ریزی شده هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی به بنادر مختلف کشور، صورت گرفته است.

وی افزود: به صورت دوره ای هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی بر اساس برنامه ریزی انجام شده در بنادر کشور حاضر می شود و مسائل بندر را بررسی می کند و اگر نیاز باشد تصمیماتی در سطح هیات عامل در خصوص آن بندر اتخاذ شود با مشارکت همکاران و مسئولان اداره کل بنادر و دریانوری استان مربوطه در محل بندر، انجام می شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه امروز در خدمت تلاشگران عرصه دریا و دریانوردی در بندر اقیانوسی چابهار هستیم، گفت: بندر چابهار امروز به یک کارگاه عمرانی بزرگ تبدیل شده است و شاهد سرمایه گذاری ۲۴ همتی بخش خصوصی و دولتی در این بندر هستیم.

رسولی افزود: طی یکسال آینده ظرفیت ذخیره سازی کالاهای اساسی در بندر چابهار با تحقق طرح های در دست اقدام و ایجاد سیلوهای مکانیزه و انبارهای سرپوشیده، ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.

به گفته وی، شبکه ریلی بندر چابهار در حال انجام است که با اتصال چابهار به زاهدان از طریق شبکه ریلی، همزمان راه آهن و ریل بندر نیز آماده خواهد شد و اینگونه یکی دیگر از بنادر بزرگ کشور که تنها بندر اقیانوسی ایران به شمار می رود به شبکه ریلی، متصل می شود و ظرفیت بسیار مطلوبی برای این قسمت از جغرافیای کشور که در مسیر کریدور شمال-جنوب قرار دارد، فراهم می کند.

