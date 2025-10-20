عضو هیات مدیره بانک کشاورزی:
بانک کشاورزی در خط مقدم تأمین مالی زنجیرهای بخش کشاورزی قرار دارد
عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی با تأکید بر ضرورت ایجاد اکوسیستم مالی یکپارچه و تابآور در بخش کشاورزی گفت: بانک کشاورزی در مسیر تحول تاریخی خود، تأمین مالی زنجیرهای (SCF) را بهعنوان محور اصلی استراتژی توسعه برگزیده و به دنبال ایجاد پیوند میان تمامی حلقههای زنجیره از تولید تا مصرف است.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، سید حمید سیدی در نشست مدیران ارشد این بانک، با تشریح رویکردهای نوین در تأمین مالی بخش کشاورزی، بر اهمیت «تأمین مالی زنجیرهای» بهعنوان یکی از اولویتهای راهبردی این بانک تأکید کرد.
عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی با تأکید بر اینکه این بانک تنها بهدنبال پرداخت تسهیلات نیست، اظهار داشت: هدف ما ایجاد یک اکوسیستم مالی سازگار، تابآور و کارآمد است که در آن کشاورز، تولیدکننده، توزیعکننده و مصرفکننده همگی از امنیت و پایداری مالی برخوردار باشند.
وی با اشاره به ضرورت تدوین نقشه راه یکپارچه استراتژیک این بانک گفت: تأمین مالی زنجیرهای میتواند موتور محرک این نقشه راه باشد. اگر بتوانیم بر مبنای مدل SCF ابزارهای مالی خود را توسعه دهیم و مشتریان را در زنجیره نگه داریم، عملاً موفق به قفلکردن منابع و پایداری روابط بانکی خواهیم شد.
عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی، همکاری مؤثر میان واحدهای مختلف بانک را از شروط موفقیت این طرح دانست و افزود: ضروری است همه بخشها هماهنگ عمل کنند تا موضوعات اجرایی بین واحدها پاسکاری نشود. همچنین، باید شاخصهای کلیدی عملکرد (KPI) در حوزه تأمین مالی زنجیرهای تعریف شود تا عملکرد استانها و مدیران بر اساس میزان جذب زنجیرههای ارزش ارزیابی شود.
سیدی با تأکید بر ضرورت شناسایی زنجیرههای ارزش هر استان از جمله زنجیرههای گندم، برنج، خرما و سایر محصولات توسط مدیران استانی بانک کشاورزی، گفت: با شناخت درست این زنجیرهها میتوانیم از طریق گردش اعتباری بین اعضای زنجیره، بخش عمدهای از نیازهای مالی فعالان کشاورزی را بدون تحمیل هزینههای سنگین تأمین کنیم.
وی در پایان تأکید کرد: بانک کشاورزی در آستانه تحولی تاریخی است. موفقیت این مسیر در گرو درک، تعهد و همکاری همه مدیران و کارکنان در سراسر کشور است تا بتوانیم سهم واقعی بانک کشاورزی را در نظام بانکی کشور احیا کنیم.