رئیس اتاق بازرگانی تهران:
مشکلات بانکی، ارزی و گمرکی مانع تحقق ظرفیتهای همکاری در منطقه خزر
رئیس اتاق بازرگانی تهران در مورد چالشهای همکاری میان کشورهای حوزه خزر، گفت: مشکلات بانکی، ارزی و گمرکی مانع تحقق ظرفیتهای همکاری در منطقه خزر است
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمود نجفیعرب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران امروز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ در آیین گشایش بیستودومین اجلاس شورای بینالمللی همکاریهای تجاری اتاقهای بازرگانی کشورهای حوزه دریای خزر (ICBC)، گفت: حضور اتاقهای بازرگانی کشورهای حوزه خزر در تهران نشان از اراده مشترک برای گسترش همکاریهای اقتصادی منطقهای و باور به آیندهای روشنتر بر پایه گفتوگو و منافع متقابل است.
وی افزود: اتاق تهران با سابقهای ۱۴۰ ساله قدیمیترین نهاد اقتصادی کشور و بزرگترین اتاق بازرگانی ایران است که در طول تاریخ معاصر نقشی بیبدیل در توسعه تجارت، تقویت بخش خصوصی و شکلدهی به سیاستهای اقتصادی کشور ایفا کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه این اتاق در کنار سایر اتاقهای عضو شورای بینالمللی همکاریهای تجاری حوزه دریای خزر مصمم است نقش فعالتری در ترسیم آینده اقتصادی منطقه داشته باشد، با اشاره به ظرفیتها و چالشهای اقتصادی کشورهای حوزه خزر، گفت: پروژههایی مانند کریدور بینالمللی شمال جنوب، سرمایهگذاریهای مشترک در حوزه انرژی و پتروشیمی و همکاریهای رو به رشد در بخشهای حملونقل، کشاورزی، فناوری و گردشگری، فرصتهای بیسابقهای را پیشروی ما قرار داده است.
نجفیعرب در مورد چالشهای همکاریهای بیشتر میان کشورهای حوزه دریای خزر گفت: نباید از چالشهایی همچون مشکلات بانکی و ارزی، ضعف در زیرساختهای حملونقل، نبود هماهنگی در مقررات گمرکی و تعرفهای و ناهماهنگی در سیاستهای تجاری غافل ماند؛ چراکه این عوامل تحقق ظرفیتهای منطقه را محدود کردهاند.
وی راه عبور از این موانع را نگاه عملگرایانه و آیندهنگر دانست و گفت: باید همکاریها را از سطح گفتوگو به سطح اجرا رساند. آینده منطقه خزر باید بر پایه سه اصل شکل گیرد: همگرایی اقتصادی، پیوند زنجیرههای ارزش و اعتماد متقابل میان بخشهای خصوصی کشورها.
وی ادامه داد: شکلدهی به پلتفرمهای دیجیتال مشترک برای معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و همکاریهای فناورانه میتواند مسیر تازهای برای پیوند فعالان اقتصادی منطقه باز کند.
نجفیعرب با اشاره به استمرار 22 دوره برگزاری این شورا گفت: دو دهه فعالیت این شورا گواهی است بر تداوم اندیشه اصیل همکاری میان ملتهایی که با دریا، تاریخ و آینده مشترک پیوند خوردهاند. اکنون زمان آن رسیده است که این شورا از سطح نمادین به نهادی اثرگذار، برنامهمحور و نتیجهگرا تبدیل شود تا بتواند نقش ملموستری در تسهیل تجارت، توسعه سرمایهگذاری مشترک و افزایش رفاه مردم منطقه ایفا کند.