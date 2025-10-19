تحقق زودهنگام ۵۲ درصد از اعتبارات عمرانی بازآفرینی شهری
بیش از ۵۲ درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایهای سال ۱۴۰۴ شرکت بازآفرینی شهری ایران، در نیمه نخست سال جاری تخصیص یافته است.
به گزارش ایلنا ، یدالله آقایی، معاون ساماندهی و بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران از اخذ تخصیص بیش از ۵۲ درصدی اعتبارات سرمایهای در نیمه اول سال ۱۴۰۴ خبر داد .
وی تصریح کرد: در چارچوب همکاری نزدیک با سازمان برنامه و بودجه کشور و با حمایتهای شبانه روزی مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره، تخصیص اولیه اعتبارات تملک دارایی سرمایهای شرکت، زودتر از موعد مقرر و به میزان بیش از ۵۲ درصد تا این مرحله انجام پذیرفته است.
معاون ساماندهی و بازآفرینی شرکت افزود: این رویداد ویژه و کمسابقه، نشان از اهمیت موضوع بازآفرینی شهری در دولت چهاردهم دارد و بیتردید در تسریع اجرای طرحها، بهرهبرداری از پروژهها و پرداخت مطالبات دستگاههای اجرایی و پیمانکاران نقش بسزایی ایفا خواهد کرد.
آقایی در ادامه با اشاره به جایگاه ممتاز شرکت بازآفرینی شهری ایران در میان دستگاههای اجرایی کشور گفت:تحقق این درصد تخصیص در نیمه سال، حاصل برنامهریزی دقیق، تعامل نزدیک با سازمان برنامه و بودجه و پیگیریهای مستمر است. این روند موجب میشود عملیات اجرایی پروژههای زیرساختی و روبنایی در استانها، با سرعت و کیفیت بیشتری ادامه یابد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این روند تخصیص زودهنگام اعتبارات، موجب تقویت جریان عدالت فضایی و تحقق اهداف سند ملی بازآفرینی شهری تا پایان سال جاری شود.