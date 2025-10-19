تحقق زودهنگام ۵۲ درصد از اعتبارات عمرانی بازآفرینی شهری

به گزارش ایلنا ، یدالله آقایی، معاون ساماندهی و بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران از اخذ تخصیص بیش از ۵۲ درصدی اعتبارات سرمایه‌ای در نیمه اول سال ۱۴۰۴ خبر داد .

وی تصریح کرد: در چارچوب همکاری نزدیک با سازمان برنامه و بودجه کشور و با حمایت‌های شبانه روزی مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره، تخصیص اولیه اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای شرکت، زودتر از موعد مقرر و به میزان بیش از ۵۲ درصد تا این مرحله انجام پذیرفته است.

معاون ساماندهی و بازآفرینی شرکت افزود: این رویداد ویژه و کم‌سابقه، نشان از اهمیت موضوع بازآفرینی شهری در دولت چهاردهم دارد و بی‌تردید در تسریع اجرای طرح‌ها، بهره‌برداری از پروژه‌ها و پرداخت مطالبات دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران نقش بسزایی ایفا خواهد کرد.

آقایی در ادامه با اشاره به جایگاه ممتاز شرکت بازآفرینی شهری ایران در میان دستگاه‌های اجرایی کشور گفت:تحقق این درصد تخصیص در نیمه سال، حاصل برنامه‌ریزی دقیق، تعامل نزدیک با سازمان برنامه و بودجه و پیگیری‌های مستمر است. این روند موجب می‌شود عملیات اجرایی پروژه‌های زیرساختی و روبنایی در استان‌ها، با سرعت و کیفیت بیشتری ادامه یابد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این روند تخصیص زودهنگام اعتبارات، موجب تقویت جریان عدالت فضایی و تحقق اهداف سند ملی بازآفرینی شهری تا پایان سال جاری شود.

