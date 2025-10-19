انسداد ۲۴ ساعته جاده چالوس به دلیل تردد احشام
محور کندان به دلیل عبور احشام مسدود شد.
به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعیه مرکز مدیریتراههای کشور، سازمان راهداری وحمل و نقل جادهای اعلام کرد، با توجه به درخواست فرمانداری شهرستان چالوس مبنی بر انسداد محور کندوان جهت عبور احشام، محدودیتهای ترافیکی در این محور از ساعت ۲۲:۰۰ یکشنبه مورخ ۲۷ مهر لغایت ساعت ۲۲:۰۰ دوشنبه مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰ اعمال میشود.
رانندگانی که قصد تردد از این محور را دارند ضمن مدیریت سفر خود میتوانند از محورهای جایگزین سوادکوه و هراز تردد کنند.