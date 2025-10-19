خبرگزاری کار ایران
انسداد ۲۴ ساعته جاده چالوس به دلیل تردد احشام

محور کندان به دلیل عبور احشام مسدود شد.

به گزارش ایلنا،‌ بر اساس اطلاعیه مرکز مدیریت‌راه‌های کشور، سازمان راهداری و‌حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد، با توجه به درخواست فرمانداری شهرستان چالوس مبنی بر انسداد محور کندوان جهت عبور احشام، محدودیت‌های ترافیکی در این محور از ساعت ۲۲:۰۰ یکشنبه مورخ ۲۷ مهر لغایت ساعت ۲۲:۰۰ دوشنبه مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰ اعمال می‌شود.

‌رانندگانی که قصد تردد از این محور را دارند ضمن مدیریت سفر خود می‌توانند از محورهای جایگزین سوادکوه و هراز تردد کنند.

 

