انسداد ۲۴ ساعته جاده چالوس به دلیل تردد احشام

به گزارش ایلنا،‌ بر اساس اطلاعیه مرکز مدیریت‌راه‌های کشور، سازمان راهداری و‌حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد، با توجه به درخواست فرمانداری شهرستان چالوس مبنی بر انسداد محور کندوان جهت عبور احشام، محدودیت‌های ترافیکی در این محور از ساعت ۲۲:۰۰ یکشنبه مورخ ۲۷ مهر لغایت ساعت ۲۲:۰۰ دوشنبه مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰ اعمال می‌شود.

‌رانندگانی که قصد تردد از این محور را دارند ضمن مدیریت سفر خود می‌توانند از محورهای جایگزین سوادکوه و هراز تردد کنند.

انتهای پیام/