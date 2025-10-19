سبحانیان در نشست مشترک با اعضای کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی ایران؛
نظام مالیاتی ایران جلوتر از برخی از کشورهاست
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: هم اکنون در حال حرکت به سمت نظام مالیاتی مدرن هستیم، تعامل و تبادل نظر با مودیان و فعالان اقتصادی و صاحبنظران در این مسیر به ما کمک میکند.
به گزارش ایلنا، سید محمدهادی سبحانیان، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست مشترک با اعضای کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: در حال حاضر بخش قابلتوجهی از فرآیندهای مالیاتی بهصورت سیستمی انجام میشود، هرچند هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.
وی به برخی تکالیف قانونی جدید مودیان اشاره و تصریح کرد: قانونگذار تکالیف جدیدی را تعیین کرده است که فعالان اقتصادی باید از آن آگاه باشند. از جمله این موارد میتوان به حذف صورتحسابهای کاغذی و لغو اعتبار مالیات بر ارزش افزوده آنها از ابتدای دیماه و همچنین اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی اشاره کرد.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر حرکت بهسوی نظام مالیاتی نوین گفت: ما در مسیر گذر از نظام مالیاتی سنتی به نظامی مدرن و هوشمند هستیم و تبادل نظر با فعالان بخش خصوصی میتواند در این مسیر بسیار مؤثر باشد. در برخی حوزهها نیز از برخی کشورها جلوتر حرکت کردهایم.
وی در ادامه از تحولات ساختاری در سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: در راستای اجرای سیاستهای تحول و هوشمندسازی، معاونت فنی و حقوقی به معاونت هوشمندسازی تغییر یافته است. همچنین دفاتری نظیر دفتر حسابرسی سیستمی، دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین مالیاتی و دفتر توسعه خدمات مالیاتی اشخاص غیرتجاری تأسیس شدهاند تا تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در نظام مالیاتی به عنوان مودی شناسایی شوند.
سبحانیان درباره قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی نیز گفت: هدف این قانون، دریافت مالیات از فعالیتهای سوداگرانه است و در عین حال، برای فعالیتهای واقعی و تولیدی، معافیتهای گستردهای در نظر گرفته شده است.
وی با تأکید بر حمایت از بخش خصوصی تصریح کرد:هر عاملی که مانع فعالیت بخش خصوصی شود باید به سرعت برطرف شود. در حوزه دادرسی مالیاتی نیز با درک مشکلات موجود، تغییراتی در تیم مدیریتی انجام شده و اقدامات مثبتی در دست اجراست.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: امروز در نظام مالیاتی کشور، اقداماتی چون سیستمیسازی فرآیندها، پیادهسازی مالیات بر ارزش افزوده بهصورت الکترونیکی و ارایه اظهارنامههای پیشفرض در حال انجام است. این اقدامات ضمن تسهیل تکالیف مودیان، ما را از بسیاری از کشورها جلوتر قرار داده است و یکی از بزرگترین دستاوردهای سازمان محسوب میشود.
سبحانیان با بیان اینکه رویکردهای سیستمی گشایش های قابل توجهی را در مودیان بزرگ، ایجاد کرده است، تصریح کرد: سیستمی شدن فرآیندهای مالیاتی در بخش های متعدد از جمله در ارزش افزوده و اظهارنامه پیش فرض، موجب تسهیل تکالیف مودیان شده و این یکی از بزرگترین دستاوردهای سازمان است.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه به رویکرد عدالت محوری اشاره کرد و گفت: در حوزه دادرسی با اصلاح ساختار، به سمت سرعت بخشیدن به فرآیند رسیدگی و رضایت مودیان مالیاتی رفتیم.
سبحانیان اظهار کرد: جلساتی که با فعالان بخش خصوصی برگزار میشود، با هدف شنیدن مشکلات و رفع آنهاست و مقرر شده این جلسات بهصورت منظم، هر سه ماه یکبار برگزار شود.
وی از برگزاری رویدادی با محوریت شفافیت در نظام مالیاتی خبر داد و گفت: بهزودی رویداد شفافیت مالیاتی برگزار خواهد شد. در این چارچوب، سامانه تنقیح قوانین و مقررات مالیاتی طراحی شده است که بهعنوان یک دایرهالمعارف جامع و مانع، در اختیار مودیان و کارکنان سازمان قرار میگیرد. برای طراحی این سامانه حدود سه سال برنامهریزی انجام شده و هماکنون توسعه نسخه تلفن همراه آن نیز در دستور کار است.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در راستای ارتقای شفافیت، مقرر شده است که بخشنامهها و دستورالعملهای سازمان پیش از اجرا در این سامانه منتشر شوند؛ اقدامی که مورد تقدیر نیز قرار گرفته است.
سبحانیان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رسیدگی به تراکنشهای بانکی اشاره کرد و گفت: در این حوزه نیز اقدامات مهمی در حال انجام است، چراکه نقدهایی به روشهای قبلی وجود داشت. در سامانه جدید، بهطور مثال اگر یک حساب غیرتجاری بیش از ۳۰ میلیارد تومان تراکنش داشته باشد، امکان بارگذاری مستند مودی فراهم شده است. پس از بررسی، اگر اختلاف قابلتوجهی باقی بماند، رسیدگی انجام میشود و در غیر این صورت، نیازی به بررسی بیشتر نخواهد بود.
وی با تاکید بر لزوم رعایت قانون از سوی دستگاههای دولتی تصریح کرد: در مواردی که دستگاههای اجرایی قوانین مالیاتی را رعایت نمیکنند، قطعا باید موضوع به دستگاههای بالادستی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاع داده شود. سازمان امور مالیاتی نیز در این مسیر آماده همکاری و پیگیری رسمی است.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: همچنین به اصلاح فرآیند دادرسی مالیاتی اشاره کرد و گفت: در حوزه دادرسی جلسات مداومی برگزار شده تا روند رسیدگی با سرعت بیشتری انجام شود. ساختار دادرسی نیز از بدنه ادارات اجرایی جدا شده تا استقلال تصمیمگیری تقویت شود.
اعضای کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی ایران در این نشست ضمن بیان دیدگاه ها و نظرات خود پیرامون مسایل و دغدغه های مهم مالیاتی فعالان اقتصادی، به دلیل انتشار بخشنامه ها پیش از اجرا و نظرخواهی از ذینفعان و فعالان اقتصادی از رییس کل سازمان امور مالیاتی تشکر کردند.
شفاف شدن فعالیت مودیان، الکترونیکی شدن دفاتر، بهبود وضعیت دادرسی مالیاتی و سامانه مودیان و تجمیع بخشنامه ها از جمله مواردی بود که اعضای کمیسیون در نشست مشترک با رییس کل سازمان امور مالیاتی به آنها اشاره کردند.