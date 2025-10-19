خبرگزاری کار ایران
مروری بر کارنامه مالی "پتروشیمی فن‌آوران" در شهریور ماه
رشد تولید و فروش "شفن" در یک ماه

میزان منابع و مصارف ارزی پتروشیمی فن‌آوارن از ۴۴.۰۴۳.۵۷۵ میلیون ریال در انتهای مرداد ماه به ۴۸.۶۳۸.۵۶۵ میلیون ریال در انتهای شهریور ماه ۱۴۰۴ رسیده که تنها در یک ماهه شهریور ماه ۴.۵۹۴.۹۹۰ میلیون ریال به این میزان افزوده شده است.

به گزارش ایلنا؛ در گزارش یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ شرکت پتروشیمی فن‌آوران با نماد " شفن" و سرمایه ثبت شده ۳۰.۹۵۰.۰۰۰ میلیون ریال پذیرفته شده در بورس تهران در سایت کدال آمده است؛

میزان تولید و فروش پتروشیمی فن‌آوران   از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه ۱۴۰۴ رقمی به ارزش ۵۹.۷۹۷.۳۳۹ میلیون ریال بود که در انتهای شهریور ماه این رقم به ۷۷.۴۱۹.۹۹۲ میلیون ریال رسیده است و  تنها در یک ماهه شهریور ماه  رقمی به ارزش ۱۷.۶۲۲.۶۵۳ میلیون ریال  به  این میزان افزوده شده است.

 میزان خرید مواد اولیه "پتروشیمی فن‌آوران" نیز از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه ۱۴۰۴ رقمی به ارزش۲۲.۹۷۲.۲۲۲ میلیون اعلام شده  که پس از یک ماه و در انتهای شهریور ماه این میزان به ۲۹.۴۳۲.۱۶۹ میلیون ریال رسیده  و  ۶.۴۵۸.۹۶۸ میلیون ریال  به میزان خرید مواد اولیه افزوده شده است.

میزان منابع و مصارف ارزی این شرکت نیز از ۴۴.۰۴۳.۵۷۵ میلیون ریال در انتهای مرداد ماه به ۴۸.۶۳۸.۵۶۵ میلیون ریال در انتهای شهریور ماه ۱۴۰۴ رسیده  است.

