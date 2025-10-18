خبرگزاری کار ایران
وزیر جهاد کشاورزی:

دانش هسته‌ای، گامی بلند در تقویت امنیت غذایی و حمایت از کشاورزان است

وزیر جهاد کشاورزی از نقش کلیدی فناوری هسته‌ای در تقویت امنیت غذایی و حمایت از کشاورزان سخن گفت و تأکید کرد که این فناوری، راهکاری مؤثر برای غلبه بر چالش‌های اقلیمی و افزایش تولید محصولات کشاورزی است.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه در مراسم افتتاح مرکز پرتوفرآیند شمال غرب کشور در اردبیل، ضمن گرامیداشت یاد شهدا به‌ویژه شهدای صنعت هسته‌ای، از حمایت‌های معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، نایب رئیس مجلس و مسئولان استانی از کشاورزان و تلاش آنان برای کمک به پیشبرد اهداف بخش کشاورزی قدردانی کرد.

وی با اشاره به اهمیت تولید سیب‌زمینی در استان اردبیل، اظهار داشت: این استان با تولید بیش از ۷۰۰ هزار تن سیب‌زمینی، حدود ۱۴ درصد از تولید ۵ میلیون تنی این محصول در کشور را به خود اختصاص داده است و یکی از مبادی اصلی صادرات سیب‌زمینی محسوب می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی ضمن قدردانی از مدیر پروژه مرکز پرتوفرآیند، بهره‌برداری از این طرح ارزشمند با استفاده از فناوری پرتودهی را گام بزرگی در بهبود انبارداری، رفع آلودگی محصولات و افزایش قابلیت صادرات سیب‌زمینی دانست و اظهار داشت: این فناوری به اقتصاد کشاورزان منطقه کمک شایانی خواهد کرد.

وی با تأکید بر تعهد دولت چهاردهم و وزارت جهاد کشاورزی بر تأمین امنیت غذایی، گفت: براساس قانون اساسی و رهنمودهای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، اولویت ما حمایت از تولید و تولیدکنندگان است. در یک سال گذشته، با سیاست‌گذاری‌های مناسب در قیمت‌گذاری و صدور دستورالعمل‌های راهگشا، مشکلات بازار محصولات کشاورزی به حداقل رسیده و دیگر شاهد ریختن محصولات کنار جاده‌ها یا معضلات مشابه نیستیم.

نوری، تغییرات اقلیمی، کمبود آب و فرسایش خاک را از موانع اصلی افزایش تولید دانست و افزود: برای غلبه بر این چالش‌ها، استفاده از علم و فناوری، به‌ویژه دانش هسته‌ای، ضروری است. این فناوری از اصلاح بذر و نباتات تا مبارزه با آفات و امراض و بهبود انبارداری، در تمام زنجیره تولید کشاورزی تأثیرگذار است و نمونه بارز استفاده صلح‌آمیز از توان هسته‌ای به شمار می‌رود.

وی با استقبال از همکاری وزارت جهاد کشاورزی با سازمان انرژی اتمی، اظهار داشت: ما و تشکل‌های کشاورزی با آغوش باز از دستاوردهای ارزشمند دانشمندان هسته‌ای استقبال می‌کنیم و امیدواریم این فناوری، شتاب لازم برای خودکفایی کامل در محصولات کشاورزی و دستیابی به امنیت غذایی صددرصدی را فراهم کند.

وزیر جهاد کشاورزی ضمن تأکید بر پیگیری مشکلات مطرح‌شده توسط نمایندگان و مقامات استانی، خاطرنشان کرد: اولویت وزارت جهاد کشاورزی، حمایت از کشاورزی روستامحور و تولیدکنندگان کوچک است تا محصولات کشاورزی با قیمت مناسب به بازار عرضه شود و چرخه تولید اقتصادی برای کشاورزان پایدار بماند.

