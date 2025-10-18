خبرگزاری کار ایران
رزمایش بزرگ پایش امنیت سایبری به‌زودی برگزار می‌شود

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از برگزاری رزمایش بزرگ پایش امنیت سایبری توسط مرکز ملی فضای مجازی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در صفحه شخصی خود نوشت: رزمایش بزرگ پایش امنیت سایبری به زودی با مشارکت دستگاه های هماهنگ کننده برگزار می شود.

وی همچنین تاکید کرد که در این رزمایش فرآیند شکار تهدیدات با هدف کاهش مخاطرات سایبری و بررسی میزان آمادگی دستگاه ها و نهادهای مختلف در برابر حملات سایبری مورد ارزیابی قرار می گیرد.

