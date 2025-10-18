به گزارش ایلنا به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در صفحه شخصی خود نوشت: رزمایش بزرگ پایش امنیت سایبری به زودی با مشارکت دستگاه های هماهنگ کننده برگزار می شود.

وی همچنین تاکید کرد که در این رزمایش فرآیند شکار تهدیدات با هدف کاهش مخاطرات سایبری و بررسی میزان آمادگی دستگاه ها و نهادهای مختلف در برابر حملات سایبری مورد ارزیابی قرار می گیرد.

