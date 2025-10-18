خبرگزاری کار ایران
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
آغاز فرآیند رسمی ارزیابی برای واگذاری ۴۲ درصد از سهام گروه خودروسازی سایپا

در اجرای ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، فرآیند رسمی ارزیابی و واگذاری ۴۲ درصد از سهام چرخه‌ای گروه خودروسازی سایپا با هدف ارتقای شفافیت، انضباط مالی و تسریع در خصوصی‌سازی آغاز شد.

به گزارش  ایلنا و به نقل از  سایپانیوز، فرآیند واگذاری ۴۲ درصد از سهام چرخه‌ای (تودلی) گروه خودروسازی سایپا با استناد به مفاد ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، به‌صورت رسمی و براساس ضوابط و مقررات مربوطه آغاز شده است.

در این راستا، نشستی هفته گذشته (۲۰ مهرماه) با حضور مدیران عامل، اعضای هیأت‌مدیره و مدیران ارشد مالی شرکت‌های زیرمجموعه گروه سایپا و همچنین نمایندگان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه برگزار شد.

هدف از این نشست، بررسی و آماده‌سازی مدارک و مستندات لازم و ایجاد هماهنگی‌های مورد نیاز برای تسریع در انجام مراحل قانونی و کارشناسی واگذاری سهام بود. در این جلسه، سرگروه کارشناسان رسمی مرکز وکلا نکات تخصصی را مطرح کرد تا فرآیند ارزیابی با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.

با توجه به اهمیت و حساسیت این واگذاری، در ادامه مذاکرات و هماهنگی‌های صورت‌گرفته، نشست دیگری( ۲۱ مهرماه) با حضور مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در سایپا برگزار شد و تفاهم‌نامه اجرایی همکاری میان طرفین به امضا رسید.

اقدامات انجام‌شده با هدف تضمین قیمت‌گذاری صحیح و منصفانه، ارتقای شفافیت، ایجاد انضباط مالی و حقوقی و تسهیل روند واگذاری سهام چرخه‌ای گروه سایپا صورت گرفته و گامی مؤثر در جهت تحکیم جایگاه صنعت خودروسازی کشور در عرصه‌های اقتصادی و توسعه پایدار محسوب می‌شود.

گفتنی است؛ واگذاری سهام یادشده پس از تعیین قیمت کارشناسی، از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و مطابق با ضوابط معاملات عمده سهام انجام خواهد شد.

 

