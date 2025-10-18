هشدار بانک آو آمریکا درباره سقوط قیمت نفت
بانک آو آمریکا هشدار داد که تشدید تنشهای تجاری و افزایش تولید اوپکپلاس میتواند قیمت نفت را به زیر ۵۰ دلار برساند.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، بانک آو آمریکا هشدار داد که در صورت تشدید تنشهای تجاری بین آمریکا و چین و همزمان لغو کاهش عرضه داوطلبانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکهای هشت عضو ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپکپلاس)، قیمت نفت خام برنت ممکن است به زیر ۵۰ دلار برای هر بشکه سقوط کند.
این بانک آمریکایی اعلام کرد که پیشبینی خود از قیمت نفت برنت برای سهماه پایانی سال ۲۰۲۵ را ۶۱ دلار و برای نیمه نخست سال ۲۰۲۶ را روی رقم ۶۴ دلار به ازای هر بشکه حفظ کرده است، اما احتمال میدهد کف قیمت در این بازه زمانی حدود ۵۵ دلار باشد.
در گزارش بانک آمده است: با نگاهی به سال ۲۰۲۶، تولید نفت خام آمریکا ثابت خواهد ماند، در حالی که اگر واشینگتن در ماههای آینده به توافقهای تجاری پایبند بماند، تقاضا میتواند بهبود یابد.
در همین حال تازهترین گزارش دبیرخانه اوپک نشان داد انتظار میرود عرضه جهانی نفت در سال آینده باجود لغو کاهش عرضه داوطلبانه اوپکپلاس با تقاضا مطابقت نزدیکی داشته باشد؛ تغییری نسبت به چشمانداز ماه گذشته که کمبود عرضه را در سال ۲۰۲۶ پیشبینی میکرد.
برآوردهای تقاضای اوپک در بالاترین سطح پیشبینیهای صنعت نفت قرار دارد.
آژانس بینالمللی انرژی هم به تازگی پیشبینی خود را برای رشد عرضه جهانی نفت در سال جاری میلادی افزایش داد؛ اقدامی که در پی تصمیم اوپکپلاس برای افزایش تولید انجام شد.
این نهاد همزمان پیشبینی رشد تقاضا را بهدلیل شرایط اقتصادی چالشبرانگیز کاهش داده است.
در حوزه تجارت، دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرد که در حال بررسی پایان دادن به برخی روابط تجاری با چین است و بهویژه روغن پختوپز را مدنظر قرار داده است.
پکن و واشینگتن از هفته گذشته اعمال هزینههای بندری تلافیجویانه را آغاز کردهاند.