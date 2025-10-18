اعلام قیمت طلا و سکه ٢۶ مهر ماه ١۴٠۴

به گزارش ایلنا، امروز شنبه ٢۶ مهر ماه ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ٢۴٩ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١١ میلیون و ٣٣١ هزار تومان و طلای ٢۴ عیار به ١۴ میلیون و ۶٧۴ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ١١۴ میلیون و ۵١٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ١٠٩ میلیون و ٢١٠ هزار تومان معامله شد .

نیم سکه هم ۵٩ میلیون و ۴٠٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ٣٣ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان رسید.

انتهای پیام/