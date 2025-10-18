خبرگزاری کار ایران
اعلام قیمت طلا و سکه ٢۶ مهر ماه ١۴٠۴

امروز شنبه ٢۶ مهر ماه ١۴٠۴ قیمت انواع طلا و سکه اعلام شد.

به گزارش ایلنا، امروز شنبه  ٢۶ مهر ماه  ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ٢۴٩ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١١ میلیون و ٣٣١ هزار تومان و طلای ٢۴ عیار به ١۴ میلیون و ۶٧۴ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ١١۴ میلیون و ۵١٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ١٠٩ میلیون و ٢١٠ هزار تومان معامله شد .

 نیم سکه هم ۵٩ میلیون و ۴٠٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ٣٣ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان رسید.

 

