گزارشهای متناقض درباره واردات نفت هند از روسیه
کاخ سفید از کاهش واردات نفت هند از روسیه خبر داد، اما منابع هندی این ادعا را رد کردند.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، در حالی که کاخ سفید اعلام کرده هند واردات نفت از روسیه را به نصف کاهش داده است، منابع صنعتی در دهلی نو میگویند هیچ کاهش فوری مشاهده نشده است و سفارشهای ماههای آینده همچنان ادامه دارد.
یک مقام کاخ سفید روز پنجشنبه (۲۴ مهر) اعلام کرد که مذاکرات با هیئت هندی در واشنگتن ثمربخش بوده و پالایشگاههای هند واردات نفت روسیه را ۵۰ درصد کاهش دادهاند. با این حال منابع صنعتی هند روز جمعه گفتند که دولت هیچ دستور رسمی برای کاهش واردات صادر نکرده و سفارشهای بارگیری برای ماههای نوامبر و دسامبر همچنان برقرار است.
طبق برآوردهای مؤسسه دادههای کالایی کپلر، واردات نفت هند از روسیه در ماه جاری حدود ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت و به یک میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید، زیرا روسیه پس از حملههای پهپادی اوکراین به پالایشگاههایش، صادرات خود را افزایش داده است.
وزارت نفت هند و پالایشگاههای خریدار نفت روسیه به درخواستهای رویترز برای اظهارنظر پاسخ ندادند. با این حال، هاردیپ سینگ پوری، وزیر نفت هند، روز پنجشنبه از همه پالایشگاهها خواست اطلاعات مربوط به بارگیری و ورود محمولههای نفت روسیه در ماههای نوامبر و دسامبر را ارائه دهند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا روز چهارشنبه (۲۳ مهر) اعلام کرد که نارندرا مودی، نخستوزیر هند، به وی اطمینان داده است که خرید نفت روسیه را متوقف خواهد کرد.
وزارت امور خارجه هند در واکنش اعلام کرد که از هیچ مکالمه تلفنی بین سران واشینگتن و دهلینو در آن روز مطلع نیست.
نفت روسیه به یکی از محورهای اصلی مذاکرات تجاری طولانیمدت بین واشینگتن و دهلی نو تبدیل شده است. نیمی از تعرفههای ۵۰ درصدی ترامپ بر کالاهای هندی بهعنوان واکنشی به خرید نفت از روسیه اعمال شدهاند.
دولت آمریکا میگوید مسکو از درآمدهای نفتی برای تأمین مالی تنشها با اوکراین استفاده میکند. هند پس از تحریمهای غرب علیه روسیه در سال ۲۰۲۲، به بزرگترین خریدار نفت دریایی روسیه بدل شده است.
دادههای تجاری نشان میدهد که روسیه در ۶ ماه منتهی به سپتامبر، ۳۶ درصد از واردات نفت هند معادل حدود روزانه یک میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه را تأمین کرده است.
قیمت نفت در معاملههای روز جمعه (۲۵ مهر) در پی توافق رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه برای برگزاری نشست صلح در مجارستان و افزایش ذخیرهسازیهای نفت خام آمریکا کاهش یافت؛ عاملی که بازار را در مسیر افت هفتگی نزدیک به ۳ درصد قرار داد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۶ و ۴۵ دقیقه بامداد روز جمعه بهوقت گرینویچ با ۱۶ سنت یا ۰.۲۶ درصد کاهش، به ۶۰ دلار و ۹۰ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا با ۱۵ سنت یا ۰.۲۶ درصد کاهش، ۵۷ دلار و ۳۱ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.
مذاکرات تجاری بین آمریکا و هند تاکنون به نتیجه نرسیده است. دهلینو در ماه فوریه متعهد شد خرید سالانه انرژی از آمریکا را بیش از دو برابر کند و به ۲۵ میلیارد دلار برساند.
واشینگتن و دهلینو هدفگذاری کردهاند که تا سال ۲۰۳۰ حجم مبادلات تجاری خود را به ۵۰۰ میلیارد دلار برسانند.
مذاکرهکنندگان آمریکایی گفتهاند که محدود کردن خرید نفت خام هند از روسیه برای کاهش تعرفهها و دستیابی به توافق تجاری ضروری است.
منابع مطلع نیز اعلام کردند که پالایشگاههای هندی بهدنبال تأمین حداقل ۱۰ درصد از نیاز گاز مایع خود از ایالات متحده هستند تا به کاهش مازاد تجاری دوجانبه کمک کنند.
در واکنش به تحولات اخیر، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز پنجشنبه اعلام کرد که روسیه اطمینان دارد همکاری انرژی با هند ادامه خواهد یافت.
وی افزود که مسکو میتواند نفت را با قیمت پایینتر به کشورهایی عرضه کند که واشینگتن در تلاش است آنها را به توقف خرید نفت روسیه متقاعد کند.