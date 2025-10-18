افزایش ۳۵ درصدی صادرات محصولات کشاورزی از ایران
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: صادرات محصولاتی همچون کیوی به هند و فیلیپین و پسته به اروپا نشان از فراهم شدن بستر مناسب صادرات در بخش کشاورزی دارد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا طلایی در نشست با مدیران تشکل ها، تعاونیها و روسای ادارات تعاونی روستایی استان آذربایجان شرقی از افزایش ۳۵ درصدی صادرات محصولات کشاورزی خبر داد و افزود: نگاه وزیر جهاد کشاورزی، نگاهی تشکلمحور است و همواره در ساماندهی قوانین و تقویت تعاونیها تلاش میکند.
وی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور افزود: در این شرایط دشوار، دولت با تعهدی سنگین برای تحقق رشد اقتصادی و حفظ امنیت غذایی کشور وارد عمل شد و با فرماندهی دقیق وزارت جهاد کشاورزی، توانست آشفتگیهای احتمالی در حوزه تأمین غذا را خنثی کند.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: با نظم و انضباط مالی و مدیریتی، بیش از یک میلیارد دلار صرفهجویی ارزی در این وزارتخانه محقق شده است.
طلایی به تشکیل اتاق اصناف کشاورزی نیز اشاره کرد و افزود: این قانون ۶ سال به دلیل برخی مشکلات اجرایی بر زمین مانده بود که سرانجام در بهمنماه اتاق اصناف تشکیل و در اسفندماه نهایی شد. این اقدام میتواند تحول بزرگی در بخش کشاورزی ایجاد کند.
وی با بیان اینکه سازمان تعاون روستایی یک شرکت دولتی است که فعالیتهایش با بخش خصوصی گره خورده است، گفت: وظیفه اصلی ما نظارت، شبکهسازی و تقویت ارتباط میان تعاونیهاست. در حال حاضر ۸۸۰۰ تشکل بخش کشاورزی در کشور فعال هستند که این خود یک ظرفیت بزرگ ملی است.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تأکید بر اهمیت تعاونیهای تولیدی افزود: وظیفه ما در حوزه تولید بذر، کود و برنامهریزی منابع برای یکجا کشتی است و باید به سمت تشکیل شرکتهای سهامی زراعی حرکت کنیم.
طلایی با اشاره به حل مشکلات قدیمی در بخش نهادهها گفت: مشکل تأمین کود اوره با اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار حل شد و تلاش میکنیم این منابع به شبکه بازگردد. همچنین تلاش داریم مشکلات نقدینگی نیز کاهش یابد.
وی گفت: مشکل اصلی در این حوزه مربوط به تخصیص ارز است، اما با تدبیر و برنامهریزی وزارت جهاد کشاورزی، بخش زیادی از بحران حل شده و با همکاری و همراهی همه فعالان بخش کشاورزی، این موضوع نیز به طور کامل رفع خواهد شد.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان اینکه تنظیم بازار محصولات کشاورزی از وظایف مهم تعاون روستایی است، اعلام کرد: امسال در حوزه سیبزمینی، پیاز، گوجهفرنگی، خرما و میوه شب عید، مسئولیت تنظیم بازار با تعاون روستایی است.
طلایی با بیان اینکه امسال ذخیرهسازی سیبزمینی و پیاز آغاز شده و سهمیه استان آذربایجان شرقی نیز ابلاغ شده است. گفت: پارسال استان عملکرد موفقی در تنظیم بازار میوه شب عید داشت و امسال باید زودتر نسبت به خرید از کشاورزان اقدام کنیم تا سود حاصل به دست کشاورزان برسد.