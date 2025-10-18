واردات آب مجازی در حوزه کشاورزی ادامه دارد

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مجید آنجفی گفت: بخشی از منابع مورد نیاز برای اجرای طرح جهش تولید در دیم‌زارها از سوی ستاد اجرایی فرمان امام تامین می‌شود و درعین‌حال به دنبال آن هستیم که اعتبار ویژه ای برای اجرای این طرح اختصاص یابد.

وی با تاکید بر افزایش میزان تولید و تنوع محصولات در دیم‌زارها، افزود: کشت انواع محصولات علوفه ای، دانه های روغنی، حبوبات و گیاهان شورپسند در قالب طرح جهش تولید در دیم‌زارها با برنامه ریزی های علمی تر، گسترش می یابد.

آنجفی اظهار داشت: امیدواریم با منابع مالی بهتری این طرح را در دیم‌زارهای کشور پیش ببریم.

وی در مورد دانه های روغنی نیز گفت: در یک برنامه پنج ساله، تولید یک میلیون تن دانه های روغنی هدف گذاری شده است.

آنجفی خاطرنشان کرد: سال زراعی گذشته 350 هزار تن دانه های روغنی در کشور کشت شد.

وی افزود: صنعت مرغداری و دامداری کشور وابسته به نهاده است و ما نمی توانیم تمام نیازهای خوراکی این بخش را به دلیل آب بر بودن علوفه ها، در داخل تامین کنیم و از این رو باید واردات انجام دهیم که به معنای واردات آب مجازی خواهد بود.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی توضیح داد: تمام کشورها بخشی از نیاز غذایی خود را از طریق واردات تامین می کنند و ما هم مستثنی از آنها نیستیم.

وی اضافه کرد: برای کاهش وابستگی به نهاده های دامی، کشت گیاهان علوفه ای مانند کاملینا در دستور کار این معاونت است و در برخی استان های انجام می شود.

آنجفی با بیان این که امسال در کشور بهترین سال برای خرید تضمینی دانه های روغنی بوده است، گفت: امسال شرط تخصیص ارز به 88 شرکت واردکننده روغن منوط شد به خرید دانه های روغنی تولید داخل و از این رو سال خوبی برای خرید این محصولات بود.

تولید 2 میلیون تن برنج

وی درباره تولید برنج در کشور نیز گفت: امسال حدود دو میلیون تن برنج در کشور تولید شد و ما در استان های شمالی کشور کوچکترین نگرانی برای تولید این محصول نداریم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به سیاست‌های کشت برنج اشاره کرد و اذعان داشت: در 19 استان کشور برنج کشت می شود در حالی که بر اساس سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی، کشت برنج فقط در دو استان‌ شمالی مجاز است.

وی وضعیت بارندگی در استان های شمالی کشور را نسبت به سال‌های گذشته مطلوب‌تر توصیف و خاطرنشان کرد: امسال شالی‌کاران محصول خود را با قیمت بالاتر از قیمت تمام‌شده عرضه می کنند و این موضوع باعث رضایتمندی و پایداری در کشت برنج خواهد شد.

توسعه شبکه روستا‌بازارها

آنجفی در ادامه به شبکه سازی برای کاهش واسطه گری در عرضه محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: شبکه‌ای در حال شکل‌گیری است که تولیدکنندگان بتوانند کالاهای خود را بدون واسطه و از طریق فروشگاه‌های روستابازار عرضه کنند.

وی با بیان این که ، روستابازار از سوی سازمان مرکزی تعاون روستای ایران راه اندازی شده است، اظهار داشت: این اقدام هم به نفع تولیدکنندگان است، چون محصولاتشان با قیمت مناسب‌تری عرضه می‌شود، و هم برای مصرف‌کننده شرایط مطلوبی ایجاد می‌کند.

آنجفی اضافه کرد: شرکت جهاد استقلال نیز با گشایش فروشگاه‌های «جاهد بازار» محصولات تولیدکنندگان را به‌صورت مستقیم در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌دهد، ضمن آن که در شهرهای بزرگ، میادین میوه و تره‌بار که زیر نظر شهرداری‌ها فعالیت می کنند، سیاست حذف واسطه‌ها را دنبال می‌کنند.

وی در عین حال گفت: واقعیت این است که شبکه واسطه‌گری در کشور قدرت و منابع مالی زیادی در اختیار دارد و حذف آن کار ساده‌ای نیست، اما با این حال اقدامات مثبتی آغاز شده که امیدبخش است.

آنجفی همچنین به اهمیت تأمین بذر و فعالیت‌های تحقیقاتی در این زمینه اشاره کرد و گفت: با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم، انتقال ژرم‌پلاسم و معرفی ارقام جدید بذر همچنان ادامه دارد و بخش خصوصی نیز در کنار موسسات تحقیقاتی فعال هستند و در برخی موارد توانسته‌ایم بذرهای تولید شده را به کشورهای همسایه صادر کنیم.

